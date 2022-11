Sportartikelhersteller : Wechselt der Puma-Chef zu Adidas?

Adidas bestätigt, dass sich das Unternehmen in Gesprächen mit dem Norweger Björn Gulden über die Nachfolge des amtierenden Vorstandschefs Kasper Rorsted befindet. An der Börse sorgt die Meldung für Aufsehen.

Der global drittgrößte Sportartikelkonzern Puma verliert zum Jahresende seinen langjährigen Vorstandschef Björn Gulden. Der wechselt womöglich zum benachbarten größeren Rivalen Adidas. „Mein derzeitiger Vertrag mit Puma endet am 31. Dezember 2022 und nach neun Jahren habe ich beschlossen, ihn nicht zu verlängern”, wird Gulden in einer Puma-Mitteilung vom Freitag zitiert.

Kurze Zeit später kündigte Adidas am Nachmittag in einer Pflichtmitteilung an, man befinde sich „in Gesprächen mit Björn Gulden als möglichem Nachfolger von Kasper Rorsted“. Mehr teilte der Dax-Konzern bislang nicht mit. An der Börse sorgten die Personalmeldung dennoch für Aufsehen. Der Adidas-Kurs schnellte daraufhin zwischenzeitlich um rund 23 Prozent in die Höhe, während der Puma-Kurs deutlich absackte.

Für Gulden übernimmt bei Puma vom 1. Januar an der bisherige Vertriebsvorstand Arne Freundt, der dem Vorstand seit Sommer 2021 angehört und schon viele Jahre im Unternehmen ist. Der 42 Jahre alte Freundt erhalte einen Vertrag über vier Jahre, teilte der Dax-Konzern weiter mit.

„Ich habe noch sehr viel Energie“

Über den Wechsel von Gulden zu Adidas wird schon länger spekuliert. Am Freitag befeuerte Gulden die Gerüchte weiter. „Ich finde, dass es jetzt die richtige Zeit ist für Puma, für meinen Nachfolger und für mich, das Unternehmen zu verlassen. Ich habe noch sehr viel Energie für eine operative Rolle für die nächsten 5 bis 10 Jahre, aber das wäre für Puma zu lange gewesen“, wird der 57 Jahre alte Norweger in der Puma-Mitteilung zitiert.

Adidas hatte im Sommer überraschend mitgeteilt, dass der langjährige Konzernchef Kasper Rorsted das Unternehmen spätestens im Jahr 2023 vorzeitig verlassen werde. Sein Vertrag wäre eigentlich bis ins Jahr 2026 gelaufen. Ein Nachfolger wurde bisher nicht genannt. Seitdem wurde der Name Gulden immer wieder kolportiert. Gulden selbst äußerte sich während einer Telefonkonferenz mit Journalisten zu den vergangenen Quartalszahlen ausweichend auf Wechselgerüchte. Er sagte, er habe kein Angebot von Adidas bekommen. Die Frage, ob er einen Wechsel ausschließen würde, kommentierte er jedoch nicht. Auch auf die Frage, ob er eine Wettbewerbsklausel in seinem Arbeitsvertrag habe, antwortete er ausweichend. Er wisse gar nicht, was in seinem Vertrag stehe, er habe schon länger nicht mehr hineingeschaut.

Der ehemalige Profi-Fußballer Gulden kam im Sommer 2013 zu Puma, nachdem er zuvor Stationen bei Helly Hansen, Deichmann, Pandora – und in den 1990-er Jahren auch bei Adidas – verbracht hatte. Bei Puma herrschte damals Krisenstimmung, der Gewinn war dramatisch eingebrochen. Mit dem damaligen Mehrheitseigentümer, dem Luxusgüterkonzern Kering, einigte sich Gulden von Beginn an darauf, dass Änderungen ihre Zeit bräuchten. Ansonsten, so sagte er es Jahre später, wäre er nicht angetreten. In der Folge wurde die Produktpalette gestrafft, Puma setzte weniger auf Lifestyle als vielmehr wieder auf den Sport. Viel Geld nahm der Konzern in den vergangenen Jahren für das Sponsoring in die Hand, darunter für Borussia Dortmund. Seit seinem Amtsantritt hat Gulden das Unternehmen stetig zurück auf Kurs gebracht – bis auf das Corona-Jahr 2020, in dem es für alle schlecht lief. Den Umsatz steigerte er ausgehend von gut drei Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2012 auf 6,8 Milliarden Euro im vergangenen Jahr. „Ich hatte neun hervorragende Jahre mit der Puma-Familie, und ich bin sehr stolz auf das, was wir zusammen erreicht haben. Sogar in den schwierigeren Zeiten hatten wir großartiges Momentum und haben Rekordergebnisse im Umsatz und Gewinn erzielt“, wird Gulden weiter zitiert.

Sollte sich der Wechsel zu dem benachbarten Konkurrenten Adidas bestätigen, dann hätte der Norweger eine große Aufgabe vor sich. Die Marke mit den drei Streifen musste kürzlich abermals die Prognose kappen – das zweite Mal innerhalb von drei Monaten, was den Druck auf den Adidas-Aufsichtsrat erhöhte, einen neuen Konzernlenker zu bestimmen. Vor allem das eingebrochene China-Geschäft macht dem global zweitgrößten Konzern zu schaffen. Zuletzt kam zudem noch eine zurückhaltende Kauflaune in den westlichen Märkten hinzu.