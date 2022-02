Kühler Kopf im Krisenmodus : Nato-Generalsekretär Stoltenberg wechselt zur Notenbank

Am Freitagabend saß Jens Stoltenberg schon wieder in einem Krisentreffen – diesmal in einer Videokonferenz, die der amerikanische Präsident Joe Biden kurzfristig einberufen hatte, um sich mit seinen engsten Verbündeten in der Ukraine-Krise abzustimmen. Der NATO-Generalsekretär ist immer dabei, er muss die Allianz zusammenhalten und jederzeit sprechfähig sein. Seit die Amerikaner Anfang November vor ungewöhnlichen russischen Truppenbewegungen warnten, lebt der 62 Jahre alte Norweger auch selbst im Krisenmodus. Es gibt kaum noch freie Zeit, zumal jetzt, da die Allianz glaubt, Russland könne jederzeit im Nachbarland einfallen.

Mancher hat sich gefragt, ob es klug ist, dass die Allianz ausgerechnet in dieser Phase einen neuen Chef suchen muss. Anfang des Monats gab das norwegische Finanzministerium bekannt, dass es Stoltenberg zum Gouverneur der Zentralbank beruft. Im Dezember soll er den Posten antreten. Für die NATO kam das nicht überraschend. In Norwegen werden die Kandidaten für solche hervorgehobenen Stellen nicht bis zuletzt geheim gehalten. So stand Stoltenberg vor Weihnachten zusammen mit Studenten, Handwerkern und einem Professor auf der Liste der Bewerber, die das Ministerium veröffentlichte. Schon vorher hatte Stoltenberg klar gemacht, dass er in der NATO keine dritte Amtszeit anstrebt, wenn sein Vertrag am 30. September ausläuft.