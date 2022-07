Italiens Ministerpräsident : Draghi ruft die patriotische Pflicht

Sein Platz in den Geschichtsbüchern ist ihm als Geldpolitiker sicher, denn er rettete den Euro. Dann übernahm er Regierungsverantwortung. Doch was braucht es jetzt, damit er mit dem Retten Italiens weitermacht?

Es ist mehr als ein Bitten, es ist ein Flehen: Die halbe Welt scheint den italienischen Regierungschef Mario Draghi zum Bleiben aufzurufen. Die Appelle kommen von Staatschefs, Unternehmern und Gewerkschaftern, Bürgermeistern, Wissenschaftlern, Ärzten, Krankenschwestern – und von ehemaligen Zentralbänkern.

Christian Schubert Wirtschaftskorrespondent für Italien und Griechenland. Folgen Ich folge



„Natürlich sollte er Ministerpräsident bleiben. Im Interesse Italiens und Europas wäre dies das Beste. Daran gibt es nicht den geringsten Zweifel“, sagte am Dienstag Jean-Claude Trichet, sein Vorgänger an der Spitze der Europäischen Zentralbank, gegenüber der F.A.Z.: Am Montag kam es sogar zu Demonstrationen in Rom, Mailand, Turin und Florenz. Nicht Tausende, aber Hunderte von Teilnehmern folgten den Aufrufen.

Italiener gehen für einen Ministerpräsidenten auf die Straße, noch dazu für eine ehemalige Galionsfigur der verschmähten Finanzwelt. Wann hat es das jemals gegeben?

Am Mittwoch wird er sich im Parlament erklären

Wie empfänglich Draghi für den Zuspruch ist, wird sich am Mittwoch zeigen. Bis spät in die Nacht wurde am Dienstag verhandelt. Im Alter von 74 Jahren hat der Italiener eine der schwierigsten Entscheidungen seines Lebens zu fällen. Am Mittwoch wird sich Draghi im Parlament erklären, so wie es Staatspräsident Sergio Mattarella will, der am Donnerstag seinen Rücktritt ablehnte.

Die Linkspartei Fünf Sterne hatte Draghi die Loyalität aufgekündigt und damit die Regierungskrise heraufbeschworen; ein bemerkenswerter Vorgang kurz vor der entscheidenden Sitzung der Europäischen Zentralbank, die neue Aufkäufe von Staatsanleihen Italiens und anderer wackelnder Länder beschließen will. Dass dies „den Falken bei der EZB Futter gibt“, wie ein italienischer Beobachter notiert, scheint die Fünf-Sterne-Bewegung nicht zu stören – oder schlimmer noch – sie scheint es nicht zu verstehen.

Am Wochenende reflektierte Draghi im Sommerhaus der Familie am Meer südlich von Rom über das weitere Vorgehen. Schon in seiner Kindheit, als er noch seine Eltern hatte, verbrachte er hier viele Sommer. Draghi, das älteste von drei Kindern, verlor schon mit 15 Jahren seinen Vater und mit 19 seine Mutter. So musste er früh Verantwortung übernehmen.

Als Waise musste er sich um viele Dinge kümmern

Er hatte etwa Rechnungen zu bezahlen und Briefe zu beantworten, während die Altersgenossen ihre Freizeit genossen, erzählte er einmal in einem Interview mit der „Zeit“. Die Familie war gut situiert; der Vater, der fast so gut Deutsch wie Italienisch sprach, hatte wie später sein Sohn zeitweise bei der italienischen Zentralbank gearbeitet.

Ein Rebell war Draghi nie, denn dafür fehlten die Eltern als Protestfläche. Doch er war auch alles andere als ein Konformist. Eine elitäre Jesuitenschule in Rom war seine erste Bildungsstation; später beeinflusste ihn an der römischen Universität La Sapienza der keynesianische Ökonom Federico Caffè. Als junger Mensch stand er nach eigenen Worten den Ideen des „liberalen Sozialismus“ nahe.

Fünf Jahre an der Universität MIT in Boston, wo er bei verschiedenen Nobelpreisträgern studierte und promovierte, waren aber auch prägend. Um für den Unterhalt seiner jungen Familie zu sorgen – sein erstes Kind war gerade geboren worden –, musste er nebenher in einem Computerunternehmen arbeiten.