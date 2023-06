Dirk Hoerig : Ein Deutscher im Maschinenraum des globalen Onlinehandels

Aktualisiert am

Stolz steht Dirk Hoerig Anfang Mai auf dem Times Square in New York und deutet auf einen riesigen Bildschirm am Nasdaq-Tower. Darauf gratuliert die amerikanische Technologiebörse dem Softwareunternehmen Com­mercetools zu 100 Millionen US-Dollar jährlich wiederkehrenden Einnahmen. Damit sind die Münchener eines der ersten deutschen Start-ups, das den sogenannten „Zentauren“-Status erreicht hat – eine selbst für die Start-up-Szene recht neumodische Bezeichnung, die inzwischen viele Investoren für aussagekräftiger halten als die Bewertung eines Unternehmens. Das Bild hat Hoerig auf dem Karrierenetzwerk Linkedin gepostet. Er ist Chef und Mitgründer von Commercetools.

Das Unternehmen ist nicht mal an der Nasdaq gelistet – gelegentlich gratuliert der Index einfach auf dem US-Markt aktiven Unternehmen zum Erreichen gewisser Meilensteine. Das zeigt die Bedeutung, welche die Wall Street dem Unternehmen beimisst – obwohl es in Deutschland nur die wenigsten kennen dürften. Dabei laufen unter anderem die Onlineshops von US-Mobilfunkanbieter AT&T, Audi, Disney, Lego, VW oder BMW über die Software von Commercetools.