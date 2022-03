Sanktionen gegen Russland : Putins wichtigste Banker

Als Elwira Nabiullina am Montag infolge der schwersten bisher gegen Russland verhängten Sanktionen die Anhebung des Leitzinses auf 20 Prozent bekannt gab, fiel Beobachtern sofort eines auf: Die russische Zen­tralbankchefin trug keine Brosche. Zuvor hatte Nabiullina bei ihren Pressekonferenzen stets unterschiedliche Anstecker getragen, die als Signale für den Zustand der russischen Wirtschaft und die künftige Ausrichtung der Geldpolitik interpretiert worden waren: Wurde der Leitzins gesenkt, trug Nabiullina eine Tauben-Brosche, das Symbol für eine lockere Geldpolitik; bei einer Leitzinserhöhung den passenden Falken.

Katharina Wagner Wirtschaftskorrespondentin für Russland und die GUS mit Sitz in Moskau. Folgen Ich folge

Während des ersten und einzigen Corona-Lockdowns im Frühjahr 2020 hing eine Häuschen-Brosche an ihrem Revers; als der Leitzins unverändert blieb, ein Pause-Zeichen. Im russischen Internet finden sich ganze Bilderstrecken über Nabiullinas Schmuck, mit dem sie nach eigenen Angaben die Kommunikation der Zentralbank verbessern will: Zentralbänker seien oft zu ernst, sagte sie im vergangenen Jahr, sprächen in umständlichen Phrasen. Sie versuche, das zu ändern, eben auch durch die „andere Sprache“ der Broschen.