Plan der Bundesregierung : Eine Energiespar-Offensive für Deutschland

Wenn es nach Andreas Kuhlmann ginge, dann müsste der Bundeskanzler selbst ran. „Ein Werbespot, in dem Olaf Scholz daheim ein energiesparendes digitales Thermostat an der Heizung montiert, das würde die Leute erreichen“, sagt Kuhlmann, Chef der Deutschen Energie Agentur (Dena), die in der Energiepolitik die Regierung berät. Ob die Bürger den Kanzler demnächst tatsächlich als heimwerkenden Anpacker im Dienste des Energiesparens erleben oder nicht, beschlossene Sache ist: Die Bundesregierung will angesichts der hochgradig unsicher gewordenen Erdgaslieferungen aus Russland beim Thema Energiesparen in die Offensive gehen.

Am 10. Juni soll eine großangelegte Werbekampagne starten, die dazu motivieren soll, den Energieverbrauch spürbar zu senken. Federführend bei der Aktion sind die Beamten von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Mit der Umsetzung ist die Hamburger Werbeagentur Zum Goldenen Hirschen beauftragt, eine der Topadressen im Land.