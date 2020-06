„Too big to fail“ : Bundesbank beurteilt Finanzsystem als stabiler

In der Finanzkrise 2008/2009 war es ein großes Aufregerthema, deshalb ist es spannend, wie es jetzt darum steht: „Too big to fail“ hieß damals das Schlagwort für den Befund, dass manche Banken so groß sind, dass sie darauf spekulieren können, dass der Staat sie in einer Krise nicht insolvent werden lässt – weil die Folgen für die Wirtschaft verheerend wären. Claudia Buch, Mitglied im Bundesbankvorstand, stellte nun am Freitag einen Bericht vor, wie weit die Vorkehrungen in Sachen „Too big to fail“ mittlerweile vorangekommen sind. Das Financial Stability Board (FSB), zu dem unter anderem die Bundesbank gehört, war im Nachgang der Finanzkrise mit der Evaluation dieses Themas betraut worden.

Christian Siedenbiedel Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Das Ergebnis fällt auf 133 Seiten sehr differenziert aus. Die Grundtendenz aber ist: „Die Reformen scheinen zu funktionieren – die Indikatoren für systemisches Risiko und Moral Hazard sind gefallen“, sagte Buch. Gemeint ist, dass auf der einen Seite die Gefahr, dass eine sehr große Bank durch ihr Umfallen das ganze Finanzsystem mitreißt, niedriger geworden sei. Auf der anderen Seite hätten auch die Anreize für Banken abgenommen, auf das Gerettetwerden zu spekulieren.

Als Gründe für solcherlei Hoffnungsschimmer werden die neuen juristischen Regelungen für eine mögliche Abwicklung von Banken im Krisenfall genannt, die in vielen, wenn auch nicht allen Ländern eingeführt worden seien. Auf der anderen Seite hätten auch die strengeren Eigenkapitalvorschriften für Banken offenbar ihre Wirkung nicht verfehlt. „Die Eigenkapitalquoten von systemrelevanten Banken haben sich über das letzte Jahrzehnt ungefähr verdoppelt“, sagte Buch.

Indikatoren für systemische Risiken entwickeln sich positiv

Anders als vor den Reformen von manchen befürchtet, hätten die strengeren Regeln hingegen keinen gesamtwirtschaftlichen Schaden, etwa durch eine geringere Kreditvergabe, angerichtet, soweit man das nach den Zahlen bis vor der Corona-Krise beurteilen könne: „Unsere Analyse zeigt, dass die Reformen Vorteile für die Gesellschaft gebracht haben; nicht nur sind die Banken jetzt widerstandsfähiger – es gibt auch keine Anzeichen für negative Nebeneffekte“, sagte Buch. Technisch ist diese Analyse alles andere als einfach. Die Fachleute des FSB arbeiten mit Indikatoren, die das „systemische Risiko“ anhand von Daten wie der Größe der Banken, der Komplexität der Bilanz und der Verflochtenheit der Banken untereinander bewerten sollen. Das wurde kombiniert mit Marktdaten über die Finanzierungskosten der Banken. Diese Indikatoren zeigen gegenüber dem Jahr 2010 eine deutlich positive Entwicklung.

„Die Reformen werden von den Marktteilnehmern als glaubwürdig empfunden“, meinte Buch. „Unsere Untersuchung verwendet eine Reihe von qualitativen und quantitativen Belegen, die zeigen, dass die Finanzierungskosten der Banken nun die Wahrscheinlichkeit eines Bail-in reflektieren“, sagte sie. „Bail-in“ meint dabei die Möglichkeit, dass bei einer Bankenabwicklung die Gläubiger und die Anleihebesitzer herangezogen werden – und nicht der Staat.

Gleichwohl seien nicht alle Probleme gelöst, berichtet Buch. „Bankenabwicklung ist ein komplexer Prozess, und einige Hindernisse zur Lösbarkeit bleiben.“ Daran arbeite man weiter; die Schwachstellen müssten angesprochen werden. Zudem wolle man die verbliebenen Staaten zu einer vollständigen Umsetzung der Reformen ermutigen. Aufseher, Unternehmen und Märkte hätten jetzt viel bessere Informationen als früher – aber das Berichtswesen zu diesem Thema und die Veröffentlichungen könnten noch verbessert werden.