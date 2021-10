Schuldendeckel wird angehoben : Amerika wendet Zahlungsausfall ab

Die Parteien im amerikanischen Senat haben sich darauf verständigt, den drohenden Zahlungsanfall der amerikanischen Regierung Mitte Oktober abzuwenden. Der Kompromiss sieht vor, den Schuldendeckel mit demokratischen Stimmen anzuheben, so dass das Geld bis in den Dezember hinein reicht. Damit gewähren sich die Politiker einen Aufschub, ohne das Problem gelöst zu haben. Der Schuldendeckel bestimmt die Gesamtsumme an Schulden, die die Bundesregierung aufnehmen darf, um ihren Verpflichtungen nachzukommen. Weil die Regierung jedes Jahr mehr Geld ausgibt, als sie einnimmt, muss sie regelmäßig Geld leihen. Die Republikaner im Senat weigerten sich bisher nicht nur, einer Suspendierung der Schuldengrenze zuzustimmen, sondern auch eine Abstimmung zu erlauben, die mit einfacher Mehrheit den Schuldendeckel suspendierte. Sie hätten dafür auf das Filibuster-Verfahren verzichten müssen, bei dem Abgeordnete Abstimmungen blockieren können, bis mit mindestens 60 von 100 Senatorenstimmen die Blockade aufgehoben wird.

Winand von Petersdorff-Campen Wirtschaftskorrespondent in Washington. Folgen Ich folge

Nach lange verhärteten Positionen begannen die Parteien nun aber Mittwoch Abend mit Verhandlungen nach einem Kompromissvorschlag des republikanischen Fraktionschefs Mitch McConnell. Er hatte den Aufschub angeregt, um nach eigenen Angaben den Demokraten mehr Zeit zu geben. Präsident Joe Biden und Finanzministerin Janet Yellen hatten in den letzten Tagen den öffentlichen Druck auf den Senat erhöht. Biden hatte daran erinnert, dass der Schuldendeckel nicht mit seinem Infrastrukturprogramm und anderen Ausgabenplänen verknüpft sei, sondern mit Verpflichtungen, die überwiegend unter früheren Regierungen eingegangen worden seien. Allein unter seinem Vorgänger Donald Trump seien die Schulden des Bundes um ein Drittel gewachsen. Der Schuldendeckel, der unter Trump dreimal mit Stimmen aus beiden Parteien angehoben worden war, liegt seit Anfang August bei 28,4 Billionen Dollar.

Finanzkrise, Rezession, Armut

Das Finanzministerium reduzierte Zahlungen an Pensions- und Gesundheitsfonds für Staatsdiener, um zahlungsfähig zu bleiben. Yellen zufolge geht ihrem Ressort am 18. Oktober das Geld aus, vielleicht auch ein paar Tage später. Yellen selbst hat in mehreren eindringlichen Briefen an die Kongressführung gefordert, den Schuldendeckel zu suspendieren oder anzuheben. In einer Veranstaltung am Mittwoch mit Biden und Wirtschaftsführern warnte sie vor einer Katastrophe, sollte der Senat nicht schnell eine Lösung finden. Eine schwere Finanzkrise, eine Rezession, neue Armut und Not der Millionen Transferempfänger und schließlich ein langfristiger Schaden für die Kreditwürdigkeit der Vereinigten Staaten wären die Folge, warnte die Ministerin.

Als Kronzeugen hatte das Weiße Haus vor allem Vorstände aus der Finanz- und Verteidigungsindustrie geladen. Jamie Dimon, Chef von JP Morgan Chase, sagte, die Begleichung von offenen Rechnungen sei eine moralische Pflicht, die man Kinder beibringe. Der Kongress hätte es niemals soweit kommen lassen dürfen, dass die Regierung kurz vor einem Zahlungsausfall stehe. Der Schuldendeckel gehört nach Dimons Ansicht abgeschafft. Ein Zahlungsausfall würde nicht nur in eine Katastrophe münden, sondern unkalkulierbare Kaskadeneffekte auslösen. Schließlich erinnerte Dimon daran, dass Alliierte wie Feinde Zeuge des Schauspiels seien.

Die Herausforderungen häufen sich

Mit der Verlagerung der Lösung der Fiskalkrise in den Dezember kulminieren dann die Herausforderungen: Denn Anfang Dezember müssen auch Haushaltsgesetze verabschiedet werden, die die Finanzierung der Regierungsaufgaben auf eine legale Basis stellen. Die Übergangslösung für den Schuldendeckel löst zudem den Grundkonflikt nicht. Die Republikaner wollen weiter einer temporären Suspendierung des Schuldendeckels bis Ende des nächsten Jahres nicht zustimmen. Sie werben dafür, dass die Demokraten das sogenannte Rekonziliationsverfahren anwenden.

Diese aufwendige parlamentarische Prozedur würde es ihnen erlauben, den Schuldendeckel mit einer Mehrheit anzuheben. Die Demokraten sind aus mehreren Gründen dagegen: Sie fürchten, die Republikaner nutzen die Lage, um die Demokraten öffentlich als verantwortungslose Schuldenmacher zu verunglimpfen, für Schulden, die die Republikaner mitzuverantworten haben. Zudem würde das Rekonziliationsverfahren sie auf eine feste Summe verpflichten, während die Demokraten in Wahrheit eine zumindest temporäre Suspendierung des Schuldendeckels anstreben.