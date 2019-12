EU-Digitalpolitik : Axel Voss fordert radikales Umdenken im Wettbewerb mit China

Wenn eine Person in den vergangenen Jahren für die europäische Digitalpolitik stand, war das der CDU-Europaabgeordnete Axel Voss. So war er der Gegenspieler des Grünen Jan Philipp Albrecht, als die EU die Datenschutzgrundverordnung verhandelte. Voss sieht sich als treibende Kraft für Digitalisierung und Fortschritt in der EU. Nun hat er ein 13 Seiten langes Papier zur Zukunft der europäischen Digitalpolitik erarbeitet. Es sollte eine Art Arbeitsauftrag, ein „Manifest“ für die neue Europäische Kommission werden, unterstützt von der christdemokratisch-konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament, zumindest aber von den Gruppe der CDU/CSU-Abgeordneten. Weil aber die Mühlen in den Fraktionen des Europaparlaments langsam mahlen – zu langsam in Zeiten der Digitalisierung, findet Voss –, fehlt die nötigen Unterstützung noch.

Voss hat sich deshalb entschieden, in die Offensive zu gehen. „Wir müssen radikal umdenken in der Digitalpolitik“, sagt er. „Wir müssen weg von der rein reaktiven Rechtsetzung und brauchen stattdessen eine ambitionierte sowie vorausschauende EU-Digitalpolitik, die auf einen breiten Konsens abzielt und schnelles Handeln zur Grundlage macht.“ Fünf Jahre gibt Voss der EU, um sich auf die Herausforderungen der Digitalisierung einzustellen.

Um zu zeigen, wie drastisch er die Lage sieht, schreckt er auch vor den düstersten Szenarien nicht zurück. Es gehe ums Überleben, ob „wir noch eine Rolle spielen wollen“. Handele sie nicht jetzt, werde die EU zur digitalen Kolonie Chinas oder der Vereinigten Staaten werden. Die Abhängigkeit bei Software, Hardware oder Cloud-Services sei schon heute enorm, und die Macht der Internetgiganten wachse stetig weiter. Kein Digitalkonzern der Top 15 der Welt komme aus der EU. Von den 200 führenden Online-Plattformen seien nur 4 Prozent europäisch.

China rüstet stetig auf

Zugleich rüste China stetig auf. Das Bildungsministerium in Peking habe 2018 ein Schulbuch zur Künstlichen Intelligenz eingeführt. Erste Einführungskurse begännen in der Unterstufe – während in Deutschlands Schulen mittelalterliche Zustände herrschten.

Auch bei den staatlichen Investitionen in die Künstliche Intelligenz (KI) sehe es düster aus: Während die Bundesregierung bis 2025 3 Milliarden Euro in diese investieren wolle, plane China bis 2030 Investitionen von rund 150 Milliarden Dollar (135 Milliarden Euro). Voss ist klar, dass die EU weder den amerikanischen noch den chinesischen Weg übernehmen kann. Die Formel der neuen Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, „Digitalisierung nicht vom Markt oder Staat, sondern vom Menschen her zu denken“, teilt der CDU-Abgeordnete. Nur was heißt das konkret?

Für Voss steht am Anfang die Analyse, wo die EU mit ihren finanziellen und technologischen Mitteln mithalten kann und wo sie besser auf die Hilfe vertrauenswürdiger Partner zurückgreift. Das gelte etwa für Cloud-Dienste und das 5-G-Mobilfunknetz. Wenn die EU aber zu dem Schluss komme, dass sie eigene Angebote brauche, müsse sie auch in großem Stil investieren. Wobei die Antwort für Voss, was die Europäische Cloud betrifft, klar ist. „Das Vorhaben ist aus geopolitischen, datenschutzrechtlichen und wirtschaftlichen Gründen sinnvoll“, sagt er. Vorbild ist für ihn der deutsche Vorschlag, unter dem Namen Gaia-X eine sichere und vernetzte Dateninfrastruktur für Europa zu schaffen, nicht hingegen amerikanische Cloud-Systeme „nachzubauen“.