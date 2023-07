So steht es um die Integration ukrainischer Geflüchteter in den Arbeitsmarkt

Etwas bessere Deutschkenntnisse, eine eigene Wohnung, ein Kitaplatz für die Tochter oder den Sohn: Ukrainische Geflüchtete kommen nach und nach in ihrem neuen Leben in Deutschland an. Wie gut und schnell das gelingt, hängt allerdings stark von der familiären Situation ab. Das geht aus einer am Mittwoch veröffentlichten Längsschnittbefragung mehrerer Forschungsinstitute hervor. Das Zwischenfazit sei „durchaus ermutigend“, sagte Markus Grabka, Direktoriumsmitglied des Sozio-oekonomischen Panels im Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin (DIW). „Die gesellschaftliche Teilhabe hat zuletzt deutliche Fortschritte gemacht.“

Das DIW hat mit drei weiteren Instituten im Herbst in einer ersten Welle mehr als 11.000 Ukrainerinnen und Ukrainer zwischen 18 und 70 Jahren befragt, die in den ersten Monaten nach Kriegsbeginn nach Deutschland geflohen sind. Zwischen Januar und März befragten sie 6700 von ihnen erneut. Ein Kernergebnis: Vor allem beim Erlernen der deutschen Sprache sind die Geflüchteten vorangekommen. 65 Prozent besuchten zu Beginn des Jahres einen Sprachkurs, und weitere 10 Prozent hatten einen Kurs abgeschlossen – deutlich mehr als noch einige Monate zuvor. Der Anteil der Geflüchteten, die nach eigenen Angaben gar kein Deutsch sprechen, hat sich dadurch auf 18 Prozent mehr als halbiert, der Anteil derjenigen mit eher schlechten oder mittleren Deutschkenntnissen entsprechend zugenommen. Über gute oder sehr gute Deutschkenntnisse verfügen allerdings bislang nur 8 Prozent.