Verkehrswende : Kampf dem Asphalt

Die Berliner Friedrichstraße ist eine in die Jahre gekommene Prachtstraße mit schillernder Vergangenheit und ungewisser Zukunft. In der Hauptstadt ist sie gerade Anlass für einen Zoff innerhalb der rot-rot-grünen Landesregierung, der sich gewaschen hat und zwei Wochen vor einer schicksalhaften Wahl selbst im turbulenten Politikbetrieb seinesgleichen sucht. Die grüne Verkehrssenatorin Bettina Jarasch hat den Autoverkehr aus wesentlichen Teilen der einstigen Amüsiermeile verbannt – ohne Zustimmung der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD), wohl wissend, dass sie die auch nicht bekommen hätte. Der Streit ist da, das Zeichen gesetzt: Die Autos müssen weichen.

Corinna Budras Wirtschaftskorrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge

Knapp sechshundert Kilometer weiter südwestlich tobt ebenfalls ein erbitterter Kampf um den Asphalt, der sogar handgreiflich wird. Diesmal geht es um ein noch nicht gebautes Stück Straße in Frankfurt, ein „Lückenschluss“ der Autobahn A 66, der schon seit Jahren in Planung ist und nun endlich in Angriff genommen wird. Er soll die Frankfurter Innenstadt vom Durchgangsverkehr befreien. Dazu muss ein Stück vom Fechenheimer Wald gerodet werden, was Umweltaktivisten auf ihre zusammengezimmerten Baumhäuser treibt.

Vordergründig geht es um den Großen Eichenbockkäfer, der kurz vor Toreschluss noch als letzter Strohhalm im Kampf gegen die Versiegelung der Landschaft dienlich sein kann. Tatsächlich ist der Streit sehr viel grundsätzlicher: Soll der Staat überhaupt noch Geld, Zeit und Kraft in das Straßennetz investieren, von dem Bundesumweltministerin Steffi Lemke nicht müde wird zu betonen, es sei das zweitdichteste der Welt, direkt hinter Japan? Oder brauchen wir notgedrungen weiter – und möglichst schnell – neue und vor allem erneuerte Straßen, über die der ständig wachsende Autoverkehr geleitet werden kann, wie FDP-Bundesverkehrsminister Volker Wissing insistiert?

In Berlin ebenso wie in Hessen zeigt sich eine Auseinandersetzung, die bis in die Bundespolitik reicht. Am Donnerstag musste sogar der Koalitionsausschuss mit den Parteispitzen von SPD, Grüne und FDP zusammenkommen, um die monatelange Auseinandersetzung zwischen Grünen und Liberalen zu befrieden. Bisher erfolglos. Doch in der Bundespolitik bleibt der Streit nicht verhaftet, er wandert durch die Kommunen und wird schon bald auch den Rest der Gesellschaft beschäftigen.

Der „motorisierte Individualverkehr“ war über Jahrzehnte hinweg der Stolz einer ganzen Nation, Ausdruck einer prosperierenden Wirtschaft und grenzenloser Freiheit. Ganze Generationen der ausschließlich männlichen Verkehrsminister verbanden mit der Straße die Lust und mit der Schiene den Frust. Milliarden von Euro sind in diesen Verkehrsträger geflossen, sehr zum Verdruss der wachsenden Branche der privaten Schienengüterunternehmen, die die Schiene zum „Aschenbrödel“ der deutschen Verkehrspolitik degradiert sieht. Während das Schienennetz über Jahre zurückgebaut worden sei, habe die Bundesregierung nicht nur beim Straßen-Neubau, sondern auch beim Straßen-Anbau nicht gekleckert. „Der Ausbau der Straße hatte massiven Einfluss auf die Marktanteile von Straße und Schiene“, kritisiert Ludolf Kerkeling, Vorstandsvorsitzender vom Verband die Güterbahnen. Inzwischen transportieren Lastwagen zehnmal so viel Güter durch das Land wie die sehr viel klimaschonenderen Güterzüge. Dazu habe auch der Anbau weiterer Spuren beigetragen. Während in den vergangenen siebzig Jahren das Straßennetz auf rund 840.000 Kilometer fast verdoppelt wurde, ist das Schienennetz auf etwa 38.000 Kilometer geschrumpft. Auch der aktuelle Bundesverkehrswegeplan, erstellt noch von der schwarz-rote Koalition im Jahr 2016, listet Hunderte von Straßenbauprojekten wie den Lückenschluss in der A66, die nun bis 2030 eigentlich abgearbeitet werden müssen.