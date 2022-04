Bild: Hersteller

I like to move it, move it

Wem der Zuckergehalt in Smoothies egal ist, und wer sich dennoch gerne davon ernährt, soll mit dem Mix & Move von Tefal Zeit sparen. Die beiden „On-the-go-Flaschen“ aus Kunststoff werden direkt auf den Standmixer gesetzt, wo sie sich mit Obst und anderem befüllen lassen, um den Inhalt dann mit einer Kraft von bis zu 300 Watt zu zerkleinern. Die jeweilige Geschwindigkeit lässt sich mit einem Knopf am Edelstahlgehäuse einstellen. Danach kann der Mix starten. Wenn es fertig ist, zieht man die Flasche ab, schraubt die Klinge heraus und setzt den Deckel auf. Die vier Klingen sollen unter fließendem Wasser schnell sauber werden. So lassen sich bis zu600 Milliliter angeblich gesunde Erfrischung für Sportbegeisterte für unterwegs zubereiten. Das Gerät kostet 60 Euro. (made.)