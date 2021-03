Bild: Hersteller

Bringt Kontakte

In dieser Zeit der Abstandsregeln kommt der Kontaktgrill von WMF gerade richtig. Der Profi Plus Perfection sieht anderen Produkten dieser Gattung wie etwa dem Optigrill von Tefal sehr ähnlich, hat die gleichen Funktionen und kostet mit 250 Euro fast das Doppelte. Fleisch, Fisch oder Gemüse werden zwischen die beiden Platten aus Aludruckguss gelegt. Mit einem der sechs Garprogramme teilt der Grillmeister dem Gerät mit, was gerade aufgelegt ist. Den Rest erledigt die Elektronik mit Sensoren. Volle Kontrolle übernimmt man mit dem manuellen Modus. Dann muss jeder selbst entscheiden, wann das Gargut auf den Teller kann. Wie die meisten Kontaktgrills hat auch dieser eine Antihaftbeschichtung. Die Platten dürfen in die Spülmaschine. Wir wollen mit dem Perfection im Mai für einen Test angrillen, im Juni kommt er auf den Markt. (made.)