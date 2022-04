Bild: Hersteller

Dalli Dalli

Vectiv nennt das Unternehmen North Face seine im vergangenen Jahr eingeführte „innovative Sohlen-Architektur“ für Trailrunning-Schuhe. Neuestes Modell ist der Vectiv Enduris II für 140 Euro. Dem Hersteller zufolge handelt es sich dabei um den am stärksten gedämpften Schuh im Sortiment, konzipiert für lange Strecken und hohen Komfort. Eine 3-D-TPU-Platte soll für ein reaktionsfreudiges Laufgefühl sorgen, eine Rocker-Zwischensohle in zwei Härten, eine dickere Zwischensohle sowie ein atmungsaktives Mesh-Obermaterial sind weitere Merkmale des Laufschuhs. Wie die anderen Vectiv-Modelle auch ist der Enduris II in einer männer- und frauenspezifischen Passform erhältlich. (lle.)