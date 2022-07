Rede nach Kapitol-Sturm : Trumps durchgestrichene Zeilen

Nach dem Sturm auf das Kapitol in Washington hat sich der damalige amerikanische Präsident Donald Trump offenbar geweigert, die Ausschreitungen so scharf wie möglich zu verurteilen. Auf Twitter veröffentlichte die demokratische Abgeordnete im Repräsentantenhaus Elaine Luria ein gut dreieinhalb Minuten langes Video, das unter anderem den Screenshot einer Rede zeigen soll, die Trump am Tag nach dem Sturm halten sollte. Etliche Passagen, in denen der abgewählte Präsident sind demnach scharf von dem Mob distanzieren sollte, sind durchgestrichen – offenbar von Trump selbst. Luria ist Mitglied des parlamentarischen Untersuchungsausschusses, der die Hintergründe des Sturms auf das Kapitol aufarbeitet.

Ursprünglich hätte der Präsident demnach am 7. Januar 2021 sagen sollen, dass er das Justizministerium angewiesen habe, alle Straftäter so hart wie möglich juristisch zu verfolgen. Dieser Satz wurde gestrichen, ebenso wie die Feststellung, dass die Randalierer den Redner, also Trump, nicht repräsentierten. Andere Passagen wurden deutlich abgeschwächt. So wurde die Formulierung „Und wenn Sie das Gesetz gebrochen haben, gehören Sie ins Gefängnis“ handschriftlich geändert zu: „Und wenn Sie das Gesetz gebrochen haben, dann werden Sie dafür bezahlen.“

Das Video zeigt auch eine Äußerung Ivanka Trumps, der Tochter des damaligen Präsidenten. Sie sagt darin, das Dokument sehe aus wie ein Entwurf für die Rede an diesem Tag. Auf die Frage, ob sie die Handschrift identifizieren könne, sagt Trump: „Sie sieht aus wie die Handschrift meines Vaters.“ Zur Zeit des Angriffs auf das Kapitol war Ivanka Trump als Beraterin im Weißen Haus beschäftigt.

Donald Trump kehrt an diesem Dienstag erstmals seit Ende seiner Amtszeit für einen politischen Auftritt nach Washington zurück. „Er wird eine politische Rede halten", sagte Marc Lotter, Sprecher der konservativen Denkfabrik America First Policy Institute, dem Nachrichtensender CNN. Dabei wolle Trump eher in die Zukunft als in die Vergangenheit blicken.