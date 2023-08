Donald Trump hat sich im Zuge der Anklage wegen Wahlbetrugs am Donnerstagabend im Gefängnis in Atlanta gestellt. Zum ersten Mal in der Geschichte wurde dabei ein erkennungsdienstliches Foto eines US-Präsidenten aufgenommen.

Als Donald Trump sich im April im Zuge der ersten strafrechtlichen Anklage vor Gericht in New York einfand, verzichteten die Behörden auf ein erkennungsdienstliches Foto. Trumps Team aber wollte den sogenannten Mug Shot nutzen, um Spenden einzutreiben und kreierte ein eigenes Motiv, das es für 36 Dollar auf einem T-Shirt zu kaufen gibt. Darunter die Aufschrift: „Nicht schuldig“. Seit Donnerstag gibt es nun das erste echte Polizeifoto eines amerikanischen Präsidenten. Im Falle der vierten Anklage gegen Trump bestanden die Behörden in Georgia erstmals darauf, keine Ausnahme von der Regel zu machen – Status des Angeklagten hin oder her.

Trump trägt auf der Aufnahme einen dunkelblauen Anzug, eine rote Krawatte und schaut grimmig in die Kamera. Er solle „angriffslustig“ aussehen, hieß es aus seinem Team. Trump selbst sagte Fox News später, so eine Aufnahme fühle sich nicht gut an, besonders dann, wenn man „nichts falsch gemacht“ habe.

Er nutzte das Bild trotzdem für seine Rückkehr auf die Plattform X, vormals Twitter, nach gut zweieinhalb Jahren. Sein letzter Beitrag war vom 8. Januar 2021 gewesen: Kurz nach dem Sturm auf das Kapitol schrieb er da, er werde nicht an der Amtseinführung Joe Bidens teilnehmen. Diesmal steht unter dem Foto: „Wahleinmischung. Niemals aufgeben!“ Die Bezirksstaatsanwältin Fani Willis hatte Trump und 18 Mitangeklagten Mitte August Wahlbetrug und die Bildung einer „kriminellen Vereinigung“ vorgeworfen, um das Ergebnis der Präsidentenwahl 2020 zu seinen Gunsten zu verändern. Bis zum Freitag mussten sich alle Angeklagten den Behörden in Atlanta stellen.

Donald J. Trump, männlich, weiß

Trumps Prozedere im Gefängnis von Fulton County am Donnerstagabend dauerte keine halbe Stunde. Um halb acht rollte die Kolonne schwarzer Limousinen in den Hof der Haftanstalt und der frühere Präsident wurde offiziell zu Insasse P01135809. In der öffentlich zugänglichen Kartei heißt es: Donald J. Trump, männlich, weiß, blonde bis rotblonde Haare, blaue Augen, 1,92 Meter groß und 97 Kilogramm schwer, wobei er das Gewicht selbst angegeben hat. Nach der Aufnahme seiner Daten, dem Foto und Fingerabdrücken durfte Trump das Gefängnis für die vorab vereinbarte Kaution von 200.000 Dollar wieder verlassen.

Auf dem Rollfeld in Atlanta sprach er anschließend von einem „sehr traurigen Tag für Amerika“. Die Wahl sei „schwach“ und „gestohlen“ gewesen und er habe alles Recht gehabt, das Ergebnis anzuzweifeln. Es handele sich um eine „Verzerrung der Justiz“, sagte Trump weiter. „Ich habe nichts falsch gemacht. Das wissen alle.“ Vor dem Gefängnis hatten sich laut Medienberichten rund hundert Trump-Fans und einige Gegendemonstranten versammelt.

Entscheidend wird als nächstes die Frage des Prozessbeginns. Trump führt die Reihe der republikanischen Bewerber für die Präsidentenwahl im nächsten Jahr bislang zwar mit weitem Vorsprung an. Doch seine inzwischen vier strafrechtlichen Prozesse kollidieren mit der heißen Wahlkampfphase. Bezirksstaatsanwältin Willis hatte schon bei der Bekanntgabe der Anklage auf ein schnelles Verfahren gedrungen und eigentlich einen Termin im März 2024 vorgeschlagen.