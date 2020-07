Vaginalringe : Ein Ring, sie alle zu schützen

Der ehemalige Leiter des Aids-Bekämpfungsprogramms der Vereinten Nationen (UN-Aids), Peter Piot, sollte recht behalten. Vor 16 Jahren sagte er im Gespräch mit der F.A.Z., er sei sich sicher, dass es Mikrobiozide früher auf dem Markt geben werde als einen Aids-Impfstoff. Mikrobiozide sind mikrobentötende Substanzen, die Frauen vaginal auch als Schutz vor HIV einsetzen können, ohne dass ihre Sexualpartner davon wissen. Schon vor 16 Jahren wurde auch mit vaginalen Ringen experimentiert, vor vier Jahren konnte durch zwei Studien gezeigt werden, dass Vaginalringe, die nach und nach den virenhemmenden Wirkstoff Dapivirin abgeben, das Gesamtrisiko, sich mit HIV zu infizieren, um 35 Prozent senken. Vor wenigen Tagen haben diese Ringe nun von der Europäischen Arzneimittelagentur (Ema) eine positive wissenschaftliche Stellungnahme bekommen. Die Ema empfiehlt ihre Anwendung in Entwicklungsländern bei Frauen von 18 Jahren an.

Peter-Philipp Schmitt Redakteur im Ressort „Deutschland und die Welt“. F.A.Z.

Damit hat die International Partnership for Microbicides (IPM) eine wichtige Hürde genommen. Die 2002 gegründete Non-Profit-Organisation kann jetzt beginnen, zusammen mit der Weltgesundheitsorganisation im südlichen Afrika die Markteinführung ihres Dapivirin-Rings vorzubereiten. Viele afrikanische Länder erkennen die Stellungnahme der Ema an, was dazu beitragen kann, die Überprüfungen zu beschleunigen. IPM wird darüber hinaus einen Antrag bei der amerikanischen Lebensmittelüberwachungs- und Arzneimittelbehörde stellen. Schon im nächsten Jahr könnten Frauen in Kenia, Malawi, Ruanda, Zimbabwe, Südafrika, Tansania und Uganda einen zusätzlichen HIV-Schutz zur Verfügung haben.

Wie wichtig so ein Schutz ist, zeigt sich gerade auch mit Blick auf die Corona-Pandemie. Unter anderem in Südafrika ist inzwischen eine zweite Pandemie im Gange, die unter anderen auch der Präsident des Landes, Cyril Ramaphosa, schon im Juni öffentlich gegeißelt hatte: Die Zahl der gewalttätigen Übergriffe auf Frauen und Mädchen, die ohnehin wesentlich höher ist als etwa in Europa, hat in Corona-Zeiten neue Höchststände erreicht. Die Polizeistatistik verzeichnete 2019 fünf Vergewaltigungen pro Stunde in Südafrika, alle drei Stunden wird ein Mädchen oder eine Frau ermordet. Nach vorläufigen Zahlen der National Education, Health, and Allied Workers’ Union in Johannesburg hat die Zahl der sexuellen Übergriffe vor allem im Familien- und Freundeskreis während des Corona-Lockdowns um 500 Prozent zugenommen.

Ermutigende Studien-Ergebnisse

Mädchen und Frauen in Afrika haben oft kaum eine Möglichkeit, sich vor einer Infektion mit einer Geschlechtskrankheit zu schützen. Viele Männer lehnen Kondome als Schutz ab, da sie als unmännlich gelten und weniger Lust verheißen, zudem wollen viele Männer nicht unter dem Generalverdacht stehen, mit HIV infiziert zu sein. Deswegen können ihre Partnerinnen auch nicht so einfach antiretrovirale Medikamente (ARV) vorsorglich einnehmen, sich also mit einer Prep gegen das Virus wappnen, einer Präexpositionsprophylaxe, was durchaus möglich wäre.

Genau da setzt der Vaginalring an, der – vom männlichen Sexualpartner unbemerkt – die kontrollierte Freisetzung eines Medikaments über längere Zeiträume ermöglicht. Der IPM-Ring mit einem Außendurchmesser von 56 Millimetern und einem Querschnittsdurchmesser von 7,7Millimetern besteht aus einem neuartigen, flexiblen Silikon. In seiner Matrix sind 25 Milligramm des ARV Dapivirin gleichmäßig verteilt. Der Ring setzt das Medikament langsam über einen Monat hinweg frei – und das direkt an dem Ort einer potentiellen Infektion. Da das ARV sonst kaum vom Körper absorbiert wird, treten wenig Nebenwirkungen auf. Dapivirin wird schon lange erfolgreich im Kampf gegen HIV und Aids eingesetzt, etwa um eine Mutter-Kind-Übertragung des Virus bei einer Geburt zu verhindern.

Mehr zum Thema 1/

Dass der Dapivirin-Ring vor einer HIV-Infektion schützen kann, wurde vor allem durch zwei Studien 2015 und 2016 gezeigt, an der insgesamt etwa 4600 Frauen in vier afrikanischen Ländern teilnahmen. In der sogenannten Ring-Studie (Südafrika und Uganda) infizierten sich 35 Prozent, in der Aspire-Studie (Malawi, Südafrika, Uganda und Zimbabwe) 27 Prozent weniger Frauen mit HIV als in der jeweiligen Vergleichsgruppe, die Placebos bekam. Gerade jüngere Studienteilnehmerinnen infizierten sich dabei häufiger als ältere. Wie sich zeigte, neigten die jüngeren dazu, die Mikrobiozide nicht ordnungsgemäß zu verwenden, nachdem man ihnen gesagt hatte, sie könnten auch einen nicht wirkenden Ring erhalten. So war der HIV-Schutz bei Frauen, die älter als 25 Jahre waren, mit 67 Prozent wesentlich höher.

Ermutigend sind auch die Ergebnisse zweier weiterer Studien aus dem Jahr 2016 (Hope: 1456 Frauen in Malawi, Südafrika, Uganda und Zimbabwe; Dream: 950 Frauen in Südafrika und Uganda), bei denen es zu einer erhöhten Ringnutzung kam, was nach IPM-Angaben zu einer größeren Risikoreduzierung um mehr als 50 Prozent führte. In weiteren Studien zu dem Vaginalring, dessen Erforschung unter anderem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen einer fünfjährigen Produktentwicklungspartnerschaft noch bis 2021 mit zehn Millionen Euro gefördert wird, soll getestet werden, ob die ARV-Abgabe auf bis zu 90Tage erhöht werden kann und ob es möglich ist, einen Ring mit Wirkstoffen auszustatten, die vor HIV und einer Schwangerschaft schützen.