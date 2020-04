Afrikas Angst vor Corona : Sie rufen ihnen „Coronavirus“ nach

Aktualisiert am

In vielen afrikanischen Ländern ist das Coronavirus inzwischen angekommen. Das hat mitunter drastische soziale Folgen. Auch für deutsche Freiwillige.

Nathaniel Lorenz in Uganda Bild: Privat

Sie kamen nach Afrika, um zu helfen. Nun wagen sie sich kaum noch vor die Tür. Wenn Nathaniel Lorenz und seine Freundin Marie Laufenburg in der ugandischen Hauptstadt Kampala das Haus verlassen, rufen die Menschen ihnen „Coronavirus“ nach. Zur Arbeit im Waisenhaus können die beiden 20 Jahre alten Dortmunder nicht mehr fahren, da die Regierung im Kampf gegen das Sars-CoV-2-Virus sämtliche Verkehrsmittel stillgelegt hat. Immerhin sind sie bei ihrer ugandischen Gastfamilie sicher, die am Stadtrand Kampalas lebt und alles mit den Gästen aus Deutschland teilt: elf Personen unter einem Dach.

Thilo Thielke Freier Berichterstatter für Afrika mit Sitz in Kapstadt. F.A.Z.



In den Nachrichten verfolgen die beiden die Berichte darüber, was in Uganda derzeit vorgeht. Es sind selten gute Nachrichten. Ugandas autoritär herrschender Staatspräsident Yoweri Museveni hat gegen die Seuche strenge Maßnahmen verhängt: Schon früh wurden die Grenzen für Besucher aus Hochrisikoländern wie Deutschland geschlossen.