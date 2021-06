Tourismus : Die besten Aktien für die Reisewelle

Da bahnt sich Gewaltiges an: Die Zahl der Buchungen für den Sommerurlaub schnellt in die Höhe, die Fluglinien nehmen eingemottete Flugzeuge wieder in Betrieb und weiten ihre Flugpläne aus. Und Deutschlands größter Flughafen in Frankfurt eröffnet nach Monaten wieder ein stillgelegtes Terminal und eine bisher als Flugzeug-Parkplatz genutzte Landebahn. Deutschland steht vor einem Reiseboom, und in anderen Teilen der Welt sieht es ähnlich aus.

Dyrk Scherff Redakteur im Ressort „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Eurowings spricht von doppelt so viel Buchungen im Vergleich zu den ersten Monaten des Jahres, 150 neue Flüge ans Mittelmeer werden angeboten. Einer der größten deutschen Reiseanbieter, die DER Touristik, nennt 50 Prozent mehr Buchungen im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019. „Der Korken ist aus der Flasche“, jubelt der Zentraleuropa-Chef Ingo Burmeister. Das IT-Unternehmen Amadeus, worüber viele Buchungen abgewickelt werden, sieht schon auf Basis der März-Daten die höchsten Buchungszahlen seit Februar 2020. Und der Chef des Frankfurter Flughafens erwartet spätestens von Juli an ein deutliches Wachstum im Luftverkehr. Auch die Nachfrage nach neuen Flugzeugen steigt wieder. Der europäische Hersteller Airbus hat eine Ausweitung der Produktion angekündigt.