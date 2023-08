Nach einer ausbleibenden Distanzierung der Sängerin vom russischen Angriffskrieg hatte das Opernhaus in Manhattan die Zusammenarbeit mit ihr beendet. Jetzt fordert Anna Netrebko Schadenersatz in beträchtlicher Höhe.

Nach der Einstellung der Zusammenarbeit infolge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine hat die Sopranistin Anna Netrebko (51) die New Yorker Metropolitan Opera verklagt. Die Russin reichte übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge am Freitag (Ortszeit) in New York eine Klage ein, in der sie Schadenersatz in Höhe von mindestens 360.000 US-Dollar (etwa 330.000 Euro) fordert. Das Opernhaus wies die Anschuldigungen zurück, die Klage habe „keinen Wert“, hieß es in einer Mitteilung. Schon zuvor hatte sich Netrebko über die amerikanische Gewerkschaft der Operndarsteller teilweise erfolgreich um Ausfallzahlungen von der Metropolitan Oper bemüht.

Das berühmte Opernhaus in Manhattan hatte im März 2022 kurz nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine angekündigt, die Zusammenarbeit mit Netrebko auf Eis zu legen. Das Opernhaus habe Netrebko aufgefordert, ihre öffentliche Unterstützung des russischen Präsidenten Wladimir Putin zurückzuziehen. Dies habe die Russin aber nicht getan, hatte die Oper mitgeteilt. Daraufhin hätte Netrebko sich von geplanten anstehenden Auftritten zurückgezogen. Direktor Peter Gelb sprach von einem „künstlerischen Verlust“, sah aber eigenen Angaben zufolge „keinen anderen Weg“.

Auftritt in Prag fraglich

Unterdessen wurde bekannt, dass die Prager Stadtverwaltung einen Konzertauftritt der Opernsängerin von der Zustimmung der Ukraine abhängig macht. Der Prager Vizebürgermeister Jiri Pospisil teilte in dieser Woche der Nachrichtenagentur CTK mit, er wolle zuerst die ukrainische Botschaft konsultieren und dann entscheiden, ob er den Kulturverantwortlichen eine Absage des Auftritts empfehle.

Netrebkos Konzert ist für den 16. Oktober im Smetana-Saal des der Stadtverwaltung gehörenden Prager Konzerthauses „Obecni dum“ (auf Deutsch Gemeindehaus) geplant. Pospisil machte deutlich: „Die Opernsängerin steht auf der Sanktionsliste der Ukraine. Wenn sich mein Eindruck bestätigt, soll der Auftritt abgesagt werden. Das ist nicht einfach nur irgendein Konzert. Sie hat sich in der Vergangenheit aktiv an der Unterstützung des verbrecherischen Regimes beteiligt.“

CTK wies darauf hin, dass Netrebko seit Jahren in Österreich lebe, in der Vergangenheit aber Kremchef Wladimir Putin bei einer Präsidentschaftskandidatur in Russland unterstützt habe. Netrebkos Konzertmanagerin sagte der CTK, die Opernsängerin habe den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine eindeutig verurteilt.