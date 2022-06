Fall Sturm : Die synodale Sackgasse

In dem heute veröffentlichten Gespräch mit Vertretern europäischer Kulturzeitschriften der Jesuiten erklärt der Papst, angesprochen auf den Synodalen Weg in Deutschland: „Dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Msgr. Bätzing, sagte ich: ,Es gibt eine sehr gute evangelische Kirche in Deutschland. Wir brauchen nicht zwei von ihnen‘ (lacht).“ Deutlicher lässt sich in der für Franziskus typischen informellen Autoritätsausübung nicht sagen, wo in Rom die Glocken hängen. Mag er auch versuchen, es wegzulachen: Der Vatikan fasst das deutsche Reformprojekt mit teilweise fünf Jahrzehnte alten „heißen Eisen“ (vom Frauenpriestertum bis zur Sexualmoral) als protestantischen Ableger auf und keinesfalls als weltkirchliches Modell, als das es seinen hiesigen Verfechtern vorkommt.

Hat er den Todesstoß gesetzt?

Insofern liefert Franziskus all jenen eine Steilvorlage, die – ob aus konservativer oder progressiver Richtung – den hiesigen Synodalen Weg für nicht zielführend halten. Bildet sich hier am Ende eine deutschnationale Sekte heraus, deren elaborierte, aber theologisch einseitige Reformpapiere von Rom einfach kassiert werden könnten? Als Andreas Sturm, der frühere Generalvikar der Diözese Speyer, unlängst seinen Übertritt zur altkatholischen Kirche erklärte, weil er, salopp gesagt, nicht mehr daran glaubte, dass aus der katholischen Kirche noch einmal eine evangelische werden würde, da nahm man ihm diesen ebenso radikalen wie aus seiner Sicht konsequenten Schritt vielfach übel. Im Forum „katholisch.de“ schreibt Sturm: „Unter anderem haben Menschen, die große Hoffnungen in den Synodalen Weg setzen, meine Entscheidung kritisiert und ihre Enttäuschung zum Ausdruck gebracht. Menschen, die aktiv am Synodalen Weg beteiligt sind, warfen mir vor, dem Reformprozess durch meinen Schritt bereits den Todesstoß zu versetzen, während die noch voller Leidenschaft für Veränderungen kämpfen.“