Kurator Bonaventure Ndikung : Wir reparieren die Zukunft

Es war ein kulturpolitischer Coup: Der aus Kamerun stammende Kurator, Ausstellungsmacher, Kunsttheoretiker und Biotechnologe Bonaventure Ndikung ist zum Leiter des Hauses der Kulturen der Welt ab 2023 bestellt worden. Nach Okwui Enwezor rückt zum zweiten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik ein aus Afrika stammender Denker in eine für die Kunstwelt so wichtige Position. Ndikung, 44 Jahre alt, gilt als kritischer Beobachter des Humboldt Forums – und wurde dennoch von Kulturstaatsministerin Grütters in seinem Amt bestätigt.

Herr Ndikung, gerade hat die Stiftung Preußischer Kulturbesitz beschlossen, ihre Benin-Bronzen nach Afrika zurückzugeben, mit Nigeria hat das Auswärtige Amt erfolgreich verhandelt. Sie waren immer einer der wortmächtigsten Verfechter der Restitution. Sind Sie glücklich über die Entwicklung?