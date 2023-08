Der jüngst vom Botschafter der Ukraine gegenüber dem Regierenden Bürgermeister von Berlin geäußerte Vorschlag, das denkmalgeschützte Café Moskau an der Karl-Marx-Allee in Café Kyiv umzubenennen, hat in der Berliner Öffentlichkeit Protest aus­gelöst. Was als Solidaritätsgeste gegenüber der Ukraine verstanden werden sollte, fassten zahlreiche Bürger der Stadt als Entwertung, ja Überschreibung ihrer Vergangenheit auf. Für sie – und nicht nur für sie –, sind Form, Ort, Geschichte, Er­lebnisse und Erzählungen im Namen des Gebäudes vereint. Es geht, wie so oft in Berlin, wieder einmal ums Ganze.

Das 1964 eröffnete Café Moskau in Berlin ist ein Gründungsbau der Ostmoderne. Es steht an einer Straßenecke des in den frühen Sechzigerjahren errichteten zweiten Bauabschnitts der Stalinallee, die 1961 in Karl-Marx-Allee umbenannt worden war. Zusammen mit dem Kino International, dem Hotel Berolina und diversen luftig-gläsernen Geschäftspavillons beiderseits der Allee, alle von Josef Kaiser entworfen, führte das Café den Ostberlinern und Besuchern vor Augen, wie elegant und transparent, kurz: wie modern in der DDR gebaut werden konnte. Anlass für die Konzentration von freistehenden Bauten des Handels, der Kultur und des Tourismus an dieser Stelle war die stadtplanerische Entscheidung, die Wohn­häuser im zweiten Bauabschnitt der Allee ausschließlich als straßenbegleitende hohe Zeilenbauten in der neu entwickelten Großplattenbauweise zu errichten. Diese ließ die Einrichtung von Geschäftsräumen in den Erdgeschossen nicht zu.