„Bild“ gegen Drosten : Die versuchte Vernichtung

Für seine Antwort hatte der Professor eine Stunde Zeit. „Sehr geehrter Herr. Dr. Drosten“, hieß es in der Mail vom 25. Mai, 15 Uhr, „wir berichten über die Kritik mehrerer Wissenschaftler an Ihrer Studie über die Viruskonzentration bei verschiedenen Altersgruppen. Dazu bitte ich Sie um eine kurzfristige Stellungnahme bis heute um 16 Uhr.“

Reagieren sollte Christian Drosten, Leiter des Instituts für Virologie an der Berliner Charité, auf Vorhaltungen von vier Wissenschaftlern, die – scheinbar – Methode und Gültigkeit seiner Studie zur Belastung von Kindern mit dem Covid-19-Virus kritisierten. Zweifel an der statistischen Aussagekraft, zu wenig untersuchte Kinder und eine angeblich um 67 bis 85 Prozent niedrigere Viruslast von Kindern gegenüber Erwachsenen werden in der Mail angeführt. Christian Drosten beantwortete die kurzfristige Anfrage der „Bild“-Zeitung nicht. Stattdessen veröffentlichte er sie (zuerst mit der Telefonnummer des anfragenden Redakteurs, dann ohne) auf Twitter mit dem Hinweis: „Interessant: die #Bild plant eine tendenziöse Berichterstattung über unsere Vorpublikation zu Viruslasten und bemüht dabei Zitatfetzen von Wissenschaftlern ohne Zusammenhang. Ich soll innerhalb von einer Stunde Stellung nehmen. Ich habe Besseres zu tun.“ Dass die Geschichte des „Bild“-Redakteurs Filipp Piatov zu diesem Zeitpunkt so gut wie fertig gewesen sein dürfte, bestätigte sich umgehend. Um 16.34 Uhr ging sie online, unter der Überschrift „Drosten-Studie über ansteckende Kinder grob falsch“.

„Absolut genauso viel Virus“

Ist sie das? Wird sie von Wissenschaftlern zerlegt, wie „Bild“ behauptet? Die Studie, deren erstes Ergebnis Ende April veröffentlicht wurden, geht der Frage nach, ob Kinder im Nasen-Rachenraum ähnlich oder genauso stark mit dem Sars-CoV2-Virus belastet sind wie Erwachsene – und damit ähnlich ansteckend. Ausgewertet wurden die Daten, die an der Charité zu 3712 positiv getesteten Infizierten vorlagen, darunter 37 Kinder im Kindergartenalter, sechzehn Grundschüler und 74 Jugendliche. Die Frage lautete, wie Christian Drosten nun im Podcast dieser Zeitung sagte, ob es sein könnte, „dass in den jüngsten Altersgruppen, so im Kindergarten- und Kitaalter, dass da vielleicht ein Hauch weniger Viruskonzentration ist als in anderen Altersgruppen“. Es sei aber mit den statistischen Methoden, die seine Forscher anwendeten, nicht möglich, „diese Unterschiedlichkeit zu belegen“. Aufgrund der Daten habe man keine Entwarnung geben und sagen können, „Kitas und Schule können uneingeschränkt wieder geöffnet werden“. Das Ergebnis war, dass Kinder „absolut genauso viel Virus haben wie Erwachsene“, die Conclusio der Studie lautete: „Kinder könnten genauso ansteckend sein wie Erwachsene.“ Genau so viel Virusbelastung bei Kindern wie bei Erwachsenen – zu diesem Ergebnis kommen auch andere Studien –, und dazu bei ihm ein „könnte“ bei der Frage, wie ansteckend Kinder sind.

In der „Bild“-Zeitung wurde aus dem „könnten“ allerdings „können“. Und aus den zitierten methodischen Einwänden von Statistikern wurde ein Feuerwerk der Vernichtung, gipfelnd in der dem Wirtschaftswissenschaftler Jörg Stoye von der Cornell Universität in New York zugeschriebenen Unterstellung, den Forschern an der Charité gehe es anscheinend nur darum, ihre eigenen Entscheidungen zu begründen. Das freilich stimmt schon deshalb nicht, weil die Forscher in erster Linie geforscht und die Politik nur beraten haben, entschieden über die Corona-Maßnahmen haben die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten.

Die von „Bild“ zitierten vermeintlichen Kronzeugen fielen nach der Publikation des Artikels freilich erstaunlicherweise der Reihe nach um. Dominik Liebl, Statistikprofessor an der Universität Bonn, twitterte: „Ich wusste nichts von der Anfrage der Bild und distanziere mich von dieser Art, Menschen unter Druck zu setzen auf das Schärfste. Wir können uns mehr glücklich schätzen, @c_drosten und sein Team im Wissenschaftsstandort Deutschland zu haben. They saved lifes!“ In der Statistik seien Fehler passiert, nun müsse man „die Ergebnisse neu interpretieren“. Und weiter: „Alle Altersgruppen (auch Kinder) müssen wohl trotzdem als infektiös eingestuft werden. Auch wenn es Unterschiede zwischen den Altersgruppen gibt.“