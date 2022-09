Brechts obskure Partner : Er taugt nicht zum kommunistischen Säulenheiligen

War Brecht nun die große kommunistische Ikone oder nicht? Lange schien es so – mit Stücken wie „Die heilige Johanna der Schlachthöfe“ und „Die Maßnahme“ hatte er sich vermeintlich eindeutig positioniert und seinen späteren Weg in die DDR nur allzu plausibel erscheinen lassen. Sein episches Theater zeigte die Welt im Sinne des Klassenkampfs als „veränderbar“.

Dagegen sprachen aber immer wieder irritierende Einzelheiten, nicht zuletzt Brechts Lavieren, wenn es um das Voranbringen seiner Kunst und eigene Vorteile ging, gerade in seiner Zeit in der DDR. Hier stellte man ihm ein eigenes Theaterensemble zur Verfügung, später auch eine eigene Spielstätte – im Westen zu dieser Zeit völlig ausgeschlossen. So ge­noss er, wie er sich ausdrückte, die „mannigfachen Privilegien“, die der neue deutsche Staat „Theaterleuten“ einräumte. Verlangte man es ihm ab, schrieb er Kindergedichte zum Wohle des Sozialismus, überarbeitete bereitwillig eigene Werke, weil sie den Funktionären zu pazifistisch erschienen, so etwa seine und Paul Dessaus Oper „Das Verhör des Lukullus“. Gleichzeitig entzog er sich den totalitären Strukturen des neuen deutschen Staates, wann immer es ging. In einem Gedicht beschrieb er die DDR als einen Garten, innerhalb dessen Mauern eine freie, kreative Kunst keinen Platz habe. Und tatsächlich gelangen ihm hier – im Gegensatz zu den Exiljahren – keine großen Theaterstücke mehr, dafür melancholische, resignative Lyrik höchster Güte wie die der „Buckower Elegien“.