F.A.Z. Wissen – der Podcast : Sollten Kinder bald auch geimpft werden?

F.A.Z. Wissen – der Podcast“ ist auch auf iTunes, Spotify, Deezer, Google Podcast abrufbar. Abonnieren Sie dort und verpassen so keine neue Folge. Natürlich sind wir auch in anderen Podcast-Apps verfügbar, suchen Sie dort einfach nach „FAZ Wissen“. Ebenfalls finden Sie uns in der FAZ.NET-App.

Fragen und Anregungen bitte an: wissenschaft@faz.de

Alle unsere Podcast-Angebote finden Sie hier.

Die Links und Paper zu diesem Podcast:

Petra Zimmermann et al, Arch.Child.Dis. (BMJ), 29021, "Should children be vaccinated against Covid-19"

William Moss et al. (Kommentar), Jama, 2021 ["Pediatric COVID-19 VaccinesWhat Parents, Practitioners, and Policy Makers Need to Know"