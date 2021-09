Airbus und die Luftfahrt : Mit Wasserstoff abheben

Aktualisiert am

Als „perfekter Flug” wurde die Anreise angepriesen. Airbus organisierte mit Air France und der französischen Flugsicherung in dieser Woche einen Flug von Paris nach Toulouse, der durch eine optimale Route und technische Neuerungen den CO2-Ausstoß minimieren sollte. Der Flug enthielt keine Warteschleifen und vollzog sich auf den besten Höhenlagen zu jedem Zeitpunkt der Reise. Für das Rollen am Boden nutzte die A 320 nur eines der zwei Triebwerke. Experten glauben, dass auf diese Art 6 bis 10 Prozent der Emissionen vermieden werden können.

Christian Schubert Wirtschaftskorrespondent in Paris. Folgen Ich folge

Niklas Záboji Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Eine Optimierung des Flugverkehrs-Managements wird schon lange gefordert. Doch sie wird dadurch gebremst, dass der europäische Luftraum noch immer ein Flickenteppich nationaler Hoheitsgebiete ist und daher das „Single-European-Sky“-Projekt der EU nur Stückwerk bleibt. Das Beispiel zeigt, wie mühsam der Kampf gegen umweltschädliches Fliegen ist. Airbus will sich davon indes nicht entmutigen lassen, sondern strebt bei diesem Thema eine Führungsrolle an, wie eine zweitägige Konferenz des europäischen Herstellers in Toulouse zeigte.