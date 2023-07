Europas größter Autokonzern Volkswagen hinkt in der Entwicklung autonomer Fahrzeuge hinterher. Jetzt bringt das Unternehmen in den USA erste Modelle auf die Straße. Die Herausforderung ist riesig.

Es ist eine Offensive, die in überschaubarem Rahmen beginnen soll: Volkswagen will in diesem Monat zum ersten Mal in den USA selbstfahrende Autos testen. Wie der Konzern am Donnerstag mitteilte, sollen im texanischen Austin zunächst zehn Exemplare des elektrischen Bulli-Nachfolgers ID Buzz mit autonomer Fahrtechnologie auf die Straßen geschickt werden. Parallel dazu laufen auch Tests in Deutschland an. Hier sind die selbstfahrenden Autos seit kurzem schon in München unterwegs, und bald sollen sie nach Hamburg kommen.

Roland Lindner Wirtschaftskorrespondent in New York.

Christian Müßgens Wirtschaftskorrespondent in Hamburg.

In den USA ist die Herausforderung besonders groß, denn hier wagt sich VW auf ein Revier mit einheimischen Rivalen, die gewaltigen Vorsprung haben. Waymo, eine Schwestergesellschaft des Internetkonzerns Google in der Alphabet-Holding, und Cruise, eine Sparte des Autoherstellers General Motors, haben heute schon einige autonome Fahrzeuge auf amerikanischen Straßen, die ganz ohne menschliche Fahrer auskommen. In den VW-Autos wird dagegen zunächst eine Person zur Aufsicht über das Geschehen sitzen. Dies soll bis mindestens 2026 der Fall sein, sagt Katrin Lohmann, die das autonome Fahrzeugprojekt in den USA führt, im Gespräch mit Journalisten.

Das Jahr 2026 soll auch das Ende der Testphase und den Beginn des kommerziellen Einsatzes der Fahrzeuge markieren. Bis dahin soll die autonome Testflotte wachsen und jenseits von Austin in vier andere amerikanische Städte expandieren.

„Es ist klar, wir sind in einer Aufholposition“, sagt Christian Senger aus dem Management der Hannoverschen Konzernmarke VW Nutzfahrzeuge. Sie spielt für Europas größten Autohersteller VW eine zentrale Rolle in der Entwicklung von Robotaxis. VW habe „alle Zutaten“, um „ziemlich schnell auf Augenhöhe mit unseren Mitbewerbern“ zu sein, sagt Senger. Wer sich in dem Markt durchsetze, werde sich erst in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts zeigen.

Rückschlag in der Entwicklung

Die Tests mit dem selbstfahrenden ID Buzz beginnen gut ein halbes Jahr, nachdem VW in der Technologieentwicklung einen herben Rückschlag kassiert hat. Argo AI, ein amerikanisches Start-up, mit dem VW und der US-Wettbewerber Ford gemeinsam am autonomen Fahren gearbeitet hatten, stellte im Herbst abrupt seine Geschäftstätigkeit ein. VW und Ford schrieben Milliardenbeträge ab.

Als Ersatz für Argo hat VW sein Bündnis mit dem israelischen Unternehmen Mobileye vertieft, das zum amerikanischen Halbleiterkonzern Intel gehört. Die Entwicklungsarbeit läuft unter anderem in München, wo Fahrzeuge über ein Testfeld nahe dem Flughafen kurven, vereinzelt auch im Stadtverkehr. Gebaut wird der ID Buzz in Hannover, die normale Version ebenso wie die selbstfahrende mit ihrem geschwungenen Dachaufbau. Darin stecken Kameras, Sensoren und andere High-Tech-Geräte.

Die Autoindustrie sieht für die Technik ein großes Marktpotential, vor allem im Geschäft mit neuen Mobilitätsangeboten. Nach Prognose von McKinsey wird der Weltmarkt für Robotaxis und andere Fahrdienste, die der Kunde via App heranwinkt und die den privaten Wagen in den Hintergrund rücken lassen, schon im Jahre 2030 bis zu 860 Milliarden Dollar umfassen. In den kommerziellen Diensten werden selbstfahrende Autos als erstes den Durchbruch schaffen, erwartet die Beratungsgesellschaft.

Denn wenn Lohnkosten für Fahrer wegfallen und die Autos praktisch ohne Pause auf den Straßen unterwegs sind, lohnt sich die teure Technik viel schneller als für Privatleute, die auf erschwingliche, vollautonome Autos noch viele Jahre warten müssen. Arno Antlitz, Finanzvorstand und Chief Operating Officer des VW-Konzerns, sieht in der Technik einen „bedeutenden Profit Pool“, also ein Geschäftsfeld, das hohe Gewinne abwerfen soll.