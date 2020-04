VW-Produktion : „China liefert Blaupause für unseren Neustart“

Aktualisiert am

Stefan Sommer, Vorstand Komponente und Beschaffung bei VW Bild: Picture-Alliance

VW will in Kürze Pläne für den Hochlauf seiner Autoproduktion vorstellen. Beschaffungsvorstand Stefan Sommer fordert dazu einheitliche Corona-Schutzstandards für die Industrie in Europa. Staatliche Kaufanreize hält er nun für noch wichtiger als nach der Finanzkrise.