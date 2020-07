Airbus-Vorstandsvorsitzender : Technikfreak Guillaume Faury muss sparen

Guillaume Faury ist einer dieser Franzosen, die alles lieben, was abhebt. Das Luftfahrtgetriebene Frankreich hegt und pflegt diese Leute auf seinen Ingenieurschulen, bildet sie zu Piloten aus und entlässt sie dann in die Industrie. Der Airbus-Vorstandsvorsitzende, der für einige Jahre auch mal Forschungschef des Autoherstellers PSA war, ist ein technikverliebter Manager, der sich für Flugtaxis und für digitale Autocockpits begeistern kann. Doch jetzt ist der erste Mann des Unternehmens mit der größten sozialen Krise der Airbus-Geschichte konfrontiert.

Als sein deutscher Vorgänger Tom Enders im vergangenen Jahr den Platz am Steuer freimachte, dürfte ein derartig brutaler Einbruch der Luftfahrt selbst in seinen Albträumen nicht vorgekommen sein. Jetzt muss er da durch. Am Dienstagabend setzte Faury mit dem angekündigten Abbau von 15.000 Stellen auf der ganzen Welt eine Hausnummer, die in mehr als einem Land schockierte.