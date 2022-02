Konflikt mit dem Westen : „Ein russischer Einmarsch wird kein Spaziergang werden“

Herr Chernyak, wo befinden Sie sich im Moment?

Inge Kloepfer Freie Autorin in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. Folgen Ich folge

In meinem Büro in Charkiw, keine 50 Kilometer von der russischen Grenze entfernt.

Der Aufmarsch russischer Truppen dort scheint abgeschlossen. Sind Sie in Panik?

Nein. Absolut nicht. In Sorge vielleicht, aber sicher nicht in Panik. Das kann ich auch für unsere rund 350 Mitarbeiter sagen, die hier von Charkiw aus arbeiten. Wir leben mit dieser Bedrohung, mit diesem Hybridkrieg der Russischen Föderation gegen die Ukraine seit nunmehr acht Jahren, also seit 2014, als Russland die Krim annektiert hat. Natürlich gibt es immer wieder regional begrenzte Gefechte, Angriffe auf ukrainische Stellungen. Soldaten werden verwundet oder fallen, jeden Tag. Wir haben uns an die Lage gewöhnt.