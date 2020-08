Für alle Arbeitnehmer : Linke-Politiker fordern 30-Stunden-Woche

Aktualisiert am

Ausreichend Zeit für Familie und Sorgearbeit, für politische Einmischung, persönliche Weiterbildung und Muße zu ermöglichen – das will die Linke Arbeitnehmern mit einer 30-Stunde-Woche ermöglichen. Bild: dpa

Die Linke spricht sich für eine „generelle Verkürzung der Arbeitszeit auf 30 Stunden pro Woche in Vollzeit“ aus. Dann bleibe mehr Zeit für andere Dinge. So steht es in einem neuen Positionspapier.