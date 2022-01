Reserve für den Ernstfall : Der geheime Schatz der Bundesbank

Die Zentralbank versteckte in einem unterirdischen Atombunker an der Mosel jahrzehntelang eine milliardenschwere Bargeldreserve. Ein Besuch in der Unterwelt.

Das Projekt aus dem Kalten Krieg klingt verrückt, und in all seinen Einzelheiten ist es bis heute nicht erforscht. Gesichert ist jedoch so viel: Die Deutsche Bundesbank unterhielt im beschaulichen Cochem an der Mosel jahrzehntelang einen als Schulungszentrum für Mitarbeiter getarnten Atombunker, in dem sie eine streng geheime Ersatzwährung für den Ernstfall einer vom Feind künstlich erzeugten Hyperinflation hortete. Selbst im Falle eines atomaren Angriffs des Ostblocks auf die Bundesrepublik wollten die Notenbanker bereitstehen, um binnen zwei Wochen die Banknoten in der gesamten Bundesrepublik gegen neue Scheine auszutauschen.

Marcus Theurer Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

„Wir kennen längst noch nicht die ganze Geschichte“, sagt Antonia Mentel, die Museumsleiterin des Bundesbank-Bunkers Cochem. Aber immerhin: Was früher ein Staatsgeheimnis war, steht seit einigen Jahren Besuchern zur Besichtigung offen. Mentel und ihr Team führen die Gäste des privaten Museums hinab in die Unterwelt der 1500 Quadratmeter großen Bunkeranlage, in der die Sechzigerjahre des vergangenen Jahrhunderts eingefroren scheinen und alles grau, beige oder braun ist, von den Siemens-Wählscheibentelefonen bis zu den Filzdecken mit der Aufschrift „Bundes-Eigentum“.