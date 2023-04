Die Heimspiele des AC Florenz finden im Stadion Artemio Franchi statt, so auch kürzlich in der Europa Conference League gegen Lech Posen. Bild: Reuters

Die Europäische Union finanziert nun doch nicht die Stadien von Florenz und Venedig. Wie die italienische Regierung mitgeteilt hat, gehören die beiden umstrittenen Projekte nicht mehr zu dem Plan innerhalb des europäischen Corona-Wiederaufbaufonds, der in Florenz eine Mitfinanzierung der Renovierung des städtischen Fußballstadions und in Venedig den Neubau einer Sportanlage mit zwei Stadien vorsah.

Das Projekt in Florenz besteht aus der grundlegenden Modernisierung des in den dreißiger Jahren gebauten Stadions „Artemio Franchi“, das der Erstliga-Profiklub AC Florenz nutzen soll. Der Klub gehört einem amerikanisch-italienischen Milliardär. 55 Millionen Euro waren dafür an europäischen Mitteln vorgesehen. In Venedig soll in dem neue Sportzentrum „Bosco dello Sport“ auch der Basketballklub spielen, der dem Bürgermeister Luigi Brugnaro gehört. Dieses Projekt hätte 93 Millionen Euro aus dem europäischen Wiederaufbaufonds erhalten.

Der Bürgermeister von Florenz, Dario Nardella, sprach von einem „schweren, ungerechten und ungerechtfertigten Schaden für die Stadt". Man hätte alle Bedingungen für die Förderfähigkeit erfüllt. Das Projekt war nach seinen Angaben von der Regierung des früheren Ministerpräsidenten Mario Draghi unter der Annahme des EU-Mittelzuflusses schon genehmigt worden.

Insgesamt seien dem Projekt 40 Genehmigungen erteilt worden. Das kulturhistorisch bedeutende Stadion in Florenz dürfe nicht das gleiche Schicksal erleiden wie das Stadion Flaminio in Rom, das verfällt. Es ist vom vom gleichen Architekten, Pier Luigi Nervi, gebaut worden. Der ehemalige Bürgermeister von Florenz und frühere Ministerpräsident, Matteo Renzi, meinte dagegen, dass solche Stadioninvestitionen privat investiert werden sollen.

Der Antrag auf EU-Förderung sei „ein Geschenk an die Euroskeptiker“ gewesen. In den Niederlanden und in Deutschland hätten die Steuerzahler fragen können: „Warum müssen wir das Stadion der Fiorentina mit unseren Steuern bezahlen?“, meinte Renzi.

Venedig kritisiert “politische Entscheidung“

Die Stadtverwaltung von Venedig sprach in einer Erklärung ebenfalls von „Erstaunen und Enttäuschung" und kritisierte eine „politische“ Entscheidung gegen die Sportstadien. Auch hier habe die italienische Regierung das Projekt genehmigt, wie ein Dekret vom 22. April 2022 belegt.

Insgesamt hätten sich 13 Behörden dafür ausgesprochen. Die italienische Regierung der Draghi-Nachfolgerin Giorgia Meloni hatte die Projekte in Brüssel zuletzt nur halbherzig verteidigt und auf die Verantwortung Draghis verwiesen. Rom prüft nun, ob man den Wünschen von Florenz und Venedig nachkommen kann, die fehlenden EU-Gelder durch italienische Steuergelder zu ersetzen.

Das Kulturministerium in Rom hatte für die Stadionrenovierung in Florenz zuvor bereits 140 Millionen Euro zugesagt. 8,5 Millionen Euro hat die Stadt nach Angaben des Bürgermeisters bereits für die bisherige Planung ausgegeben. Die Stadionneubauten in Venedig sollen gut 300 Millionen Euro kosten. Neben den europäischen Geldern waren dafür bisher vor allem kommunale Mittel vorgesehen.