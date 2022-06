Vorstand der Deutschen Bahn : Die Unerschrockene

Bei Sigrid Nikutta ist so ziemlich alles anders, als man es von Vorstandsmitgliedern großer Konzerne gewohnt ist. Zwar arbeitet auch sie, wenn sie in Berlin ist, hoch oben im Bahntower mit einem Blick über die Hauptstadt. Doch ihr Büro ist eher ungewöhnlich. Als Schreibtisch benutzt sie ein schmales Stehpult, auf dem nicht viel mehr als ein Notebook Platz hat. Dahinter steht ein hoher, orthopädischer Drehhocker, auf dem sie sich niederlassen könnte. Nur ist kaum anzunehmen, dass sie das auch mal länger tut. Vor der spitz zulaufenden Fensterfront befindet sich eine Sesselgruppe. Und einen Besprechungstisch gibt es natürlich. Auf dem Boden liegt ihr schwarzer Rucksack, in den sie später noch schnell ihr Notebook schieben wird, bevor sie weiterzieht.

Jetzt aber hat sie erst einmal Zeit. Und die ist dazu da, um über Aufgaben zu reden, an der sich ihre Vorgänger allesamt die Zähne ausgebissen haben. Nikutta leitet die Güterverkehrssparte der Deutschen Bahn, das Sorgenkind des Konzerns, konstanter Verlustbringer, Ärgernis vor allem der Autofahrer und Autofahrerinnen, die sich bei Lastwagenschlangen darüber aufregen, dass zwar stets von mehr Güterverkehr auf der Schiene die Rede ist, aber nie irgendetwas geschieht. Seit 2020 ist Nikutta im Konzernvorstand der Bahn genau dafür zuständig. Vorstandsvorsitzende der Güterverkehr-Tochtergesellschaft DB Cargo ist sie auch noch. Mit einem Büro in Mainz. Ihre Vorteile: Sie kann Schiene, das hat sie an der Spitze der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) bewiesen, und sie kennt den Güterverkehr gut, weil sie vor ihrer BVG-Zeit schon bei der DB Cargo in Führungspositionen gearbeitet hat. Irgendjemand hatte sie im Überschwang sogar mal als potentielle Nachfolgerin für Konzernchef Lutz ins Spiel gebracht, als dieser gerade einmal wieder in der Kritik stand, was für einen Bahn-Chef nicht ungewöhnlich ist.