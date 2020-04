Corona-Video-Gipfel : Bestenfalls eine Verschnaufpause

Eines ist seit dem kurzen und demonstrativ harmonischen vierten Video-Gipfel der Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten aus Anlass der Corona-Krise klar: Die unselige Debatte über Eurobonds ist beendet. Eine Vergemeinschaftung von Schulden, für die im Extremfall Deutschland allein hätte geradestehen müssen, wird es nicht geben. Selbst Italiens Ministerpräsident Guiseppe Conte beharrte am Donnerstag nicht mehr auf dieser Forderung.

Stattdessen soll der „Wiederaufbau“ wohl nun über den EU-Haushalt der Jahre 2021 bis 2027 finanziert werden. Sollte er sich an zwei Prozent der Wirtschaftsleistung orientieren, könnte er mit seinem Volumen alle anderen EU-Haushalte zuvor weit in den Schatten stellen. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will Anfang Mai konkrete Vorschläge dafür vorlegen.