Peking hebt Lockerungen auf : Chinesische Schließungsorgien

Am Freitag, den 17. April, ging für den Pekinger Büroangestellten Peter Ling der Himmel auf. „Das erste Mal wieder im Fitnessstudio“, schrieb Peter um halb zwei mittags im sozialen Netzwerk Wechat, in China das Pendant zum gesperrten Facebook. „Endlich wieder in der Spur! Bin dankbar!“

Hendrik Ankenbrand Wirtschaftskorrespondent für China mit Sitz in Schanghai. F.A.Z.

Die Freude dauerte genau einen Tag. „Als ich heute fröhlich trainieren war, wurde mir plötzlich gesagt, dass alle Fitnessstudios in Peking schließen müssen“, schrieb Peter am nächsten Mittag. „Vom Himmel in die Hölle dauert es nur einen kleinen Moment. So ist das Leben.“