Streit um Impfpflicht : Muss Deutschland einen Exodus der Pflegekräfte fürchten?

Deutschland diskutiert über eine Impfpflicht für Pflegekräfte. Die Infektionszahlen sind so hoch wie nie, das Virus ist zurück in den Alten- und Pflegeheimen, und Schlagzeilen machen die Runde etwa von einer Einrichtung aus Brandenburg, in der nur die Hälfte des Personals geimpft ist – elf Bewohner sind dort nach einem Ausbruch gestorben.

Als erster führender Politiker hat sich gerade Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann für eine solche Impfpflicht für das Pflegepersonal ausgesprochen. Der Präsident des Deutschen Landkreistags, Reinhard Sager, und der Vorsitzende des Deutschen Hausärzteverbandes, Ulrich Weigeldt, sind ebenfalls dafür. Auch knapp drei Viertel der Deutschen (74 Prozent) befürworten sie dem aktuellen ARD-Deutschlandtrend zufolge.

Die Bundesregierung aber zögert. Sie befürchtet – ebenso wie zahlreiche Vertreter der Pflege –, dass viele Pflegekräfte den Dienst quittieren könnten und sich der ohnehin schon enorme Personalmangel durch eine Impfpflicht noch verschärft. Der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) formulierte es gerade so: „Wenn 50 Prozent des Pflegepersonals sagt, dann bin ich hier weg, dann haben wir ein Problem.“ Diese Sorge hat auch der Deutsche Pflegerat, ein Zusammenschluss großer Berufsverbände der Branche. „Wir glauben, dass es nicht viele Pflegekräfte sind, die sich gar nicht erreichen lassen“, sagte dessen Präsidentin Christine Vogler der F.A.Z. „Aber jeder, der geht, ist ein großer Verlust. Deshalb wollen wir das Risiko nicht eingehen.“

Nur wenige Suspendierungen in Frankreich

Ist die Furcht berechtigt? Ein Blick ins Ausland kann bei der Antwort helfen. Frankreich und Italien zum Beispiel haben schon eine Impfpflicht für Pflegekräfte, auch dort wurde sie zuvor heiß diskutiert. Zu größeren Kündigungswellen ist es bisher allerdings nicht gekommen.

In Frankreich hat man sich an die Impfpflicht im Gesundheitswesen mittlerweile sogar weitgehend gewöhnt. Nach der Ankündigung von Präsident Emmanuel Macron im Juli noch umstritten, trat sie Mitte September ohne größeren Aufschrei in Kraft. Von da an mussten rund 2,7 Millionen Beschäftigte einmal gegen das Coronavirus geimpft sein, seit Mitte Oktober gilt die Pflicht zur vollständigen Impfung. Befreien lassen kann sich nur, wer eine Genesung oder medizinische Gründe vorweisen kann.

Die französische Regierung wertet diese Vorgaben zum besseren Schutz von Risikogruppen als Erfolg. Die Zahl der Impfverweigerer bewege sich im Promillebereich, sagte Gesundheitsminister Olivier Véran kürzlich. 10.000 bis 15.000 Beschäftigte erfüllten die Vorgaben nicht und seien beurlaubt oder suspendiert worden. Eine „erhebliche Zahl“ werde sich am Ende doch impfen lassen, zeigte sich Véran überzeugt. Wegen der Impfpflicht gekündigt hätten zwischen 1500 und 2000, das sind 0,1 Prozent der Betroffenen. „Jene, die sich zur Kündigung entschlossen haben, sind wirklich die Ausnahme“, bilanzierte er.

Hinweise auf einen Exodus von Pflegekräften wegen der Impfpflicht gibt es bisher tatsächlich nicht. Vielmehr verzeichnete die Impfquote in den vergangenen Monaten einen steilen Anstieg, auch unter Pflegern in französischen Altenheimen, für die gesonderte Zahlen vorliegen: Waren Mitte Juli, als Macron wegen steigender Infektionszahlen eine strengere Gangart ankündigte, erst knapp 55 Prozent von ihnen vollständig geimpft, sind es mittlerweile mehr als 90 Prozent.

Hartnäckiger Kern von Impfgegnern in Italien

In Italien wiederum schreibt ein Gesetz schon seit Ende Mai vor, dass alle Beschäftigten in Gesundheits-, Sozial- und Pflegeeinrichtungen geimpft sein müssen. Wer sich weigert, wird vom Dienst suspendiert und verliert sein Gehalt. Möglich ist auch eine Versetzung in einen Bereich fern aller Patienten, wo dann wie für alle Arbeitsplätze in Italien ein 3-G-Nachweis nötig ist.