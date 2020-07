Zahlen der Deutschen Bahn : So schlecht wie noch nie

Zu Jahresbeginn wähnte sich der Konzern noch als Klimaretter auf dem Weg zu neuen Fahrgastrekorden im prestigeträchtigen Personenverkehr und zu neuen Ufern im ewig schwächelnden Güterverkehr. Der Himmel über der Deutschen Bahn strahlte – dann kam das Virus. Bahn-Chef Richard Lutz wird auf der Halbjahres-Pressekonferenz am 30. Juli ein Defizit in der Konzernbilanz melden müssen, dessen Dramatik nur dadurch gemildert wird, dass seit Corona überall bloß noch in Milliarden gerechnet wird. Die Deutsche Bahn steht zurzeit finanziell so schlecht da wie noch nie seit der Bahnreform vor gut 25 Jahren.

Übel nimmt die Misere dem Bahn-Vorstand niemand, auch wenn sich im Minus hausgemachte Probleme und Corona-Schicksal vermischen. Das „Bahn-Paradoxon“ nennt es der Kommunikationschef: „Als wir noch richtig Geld verdient haben, haben uns die Leute oft dafür gehasst. Jetzt mögen sie uns wie nie zuvor“, sagt Bahn-Sprecher Oliver Schumacher, der schon Hartmut Mehdorn und Rüdiger Grube als Herold diente und der nun für „seinen“ dritten Bahn-Chef spricht.