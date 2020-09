Hessens Fraktionschefin : Janine Wissler will Vorsitzende der Linkspartei werden

Will an die Spitze der Linken: Hessens Fraktionschefin Janine Wissler Bild: dpa

Janine Wissler, die Fraktionsvorsitzende der Linken im Hessischen Landtag will für die Parteispitze kandidieren. Das teilte sie am Vormittag in den sozialen Medien mit. In politisch schwierigen Zeiten werde eine starke Linke benötigt, die konkrete Kämpfe unterstützt und eine antikapitalistische Perspektive aufzeigt, heißt es in der kurzen Erklärung.

Ewald Hetrodt Korrespondent der Rhein-Main-Zeitung in Wiesbaden. F.A.Z.

Die neue Parteispitze wird beim nächsten Bundesparteitag der Linken Ende Oktober gewählt, nachdem die Vorsitzenden Katja Kipping und Bernd Riexinger angekündigt haben, nicht mehr anzutreten. Janine Wissler ist 39 Jahre alt und hat in Frankfurt Politikwissenschaft studiert. 2008 zog sie zum ersten Mal in den Hessischen Landtag ein. Seit 2009 ist sie Fraktionschefin der Linken.

Szenario eines weiblichen Führungsduos

Zunächst bildete sie ein Führungsduo mit Willi van Ooyen. Seit dessen Mandatsverzicht im Jahr 2017 ist Wissler die alleinige Vorsitzende. Daneben leitet sie den Wirtschaftsausschuss des Parlaments. 2014 wurde sie zum ersten Mal zu einer der stellvertretenden Bundesvorsitzenden ihrer Partei gewählt. Vor zwei Jahren bekam Wissler bei der Wahl des Frankfurter Oberbürgermeisters 8,8 Prozent. Bei den Landtagswahlen im Herbst 2018 erzielte die Linke 6,3 Prozent. Wissler wird dem linken Flügel ihrer Partei zugerechnet. Sie gehört dem trotzkistischen Netzwerk Marx 21 an.

Wisslers Ankündigung kommt nicht unerwartet. In der Partei kursiert seit einiger Zeit das Szenario eines weiblichen Führungsduos. Den anderen Part würde die Fraktionschefin im Thüringer Landtag, Susanne Hennig-Wellsow, übernehmen. Sie hatte für bundesweites Aufsehen gesorgt, als sie dem FDP-Politiker Thomas Kemmerich nach seiner Wahl Ministerpräsidenten mit den Stimmen der AfD einen Blumenstrauß vor die Füße warf.

Wissler zählt zu den bekannten Empfängern von mehreren rechtsextremistischen Drohschreiben, die mit dem Kürzel „NSU 2.0“ unterzeichnet sind. Dass sie seit Monaten großes Aufsehen erregen, hängt damit zusammen, dass sie persönliche Daten von Empfängern enthalten, die von Polizeicomputern abgerufen wurden.