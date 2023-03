Die Frankfurter können sich am Sonntag belohnen. Sie haben sich durch ihr politisches Interesse an der Integrität des Oberbürgermeisters vorzeitige Neuwahlen erkämpft. Jetzt heißt es, nach der gelungenen Abwahl von Peter Feldmann (damals SPD), die Ernte einzufahren, dafür zu sorgen, dass die zwei der 20 Kandidaten in die Stichwahl kommen, hinter denen sich die meisten Bürger der Stadt versammeln können. Wenigstens in der Endphase des Wahlkampfs sind endlich sehr unterschiedliche Konzepte der Bewerber zutage getreten, die sich ansonsten respektvoll behandeln und auf ihren Terminen allein deshalb nebenbei Werbung für die Demokratie machen.

Mit dieser Gewissheit dürfen sich die Frankfurter nun auf die Wahl und drei Wochen später auf die mit Sicherheit folgende Stichwahl freuen: Die Stadt wird anders als bisher von einem verlässlichen und fleißigen Oberbürgermeister geführt werden. Denn diese Eigenschaften lassen sich allen Kandidaten zuschreiben, die eine ernsthafte Chance haben, das Amt für sich zu erringen.

Radikaler Umbau

Vor der Stimmabgabe sollte man sich angesichts der Alternativen jetzt zügig darüber klar werden, welche Politik man wählen will. Soll die Stadt auf einen radikalen Umbau hin zu einer zügigen Klimaneutralität setzen? Dafür steht Manuela Rottmann von den Grünen. Ist vor allem mehr Transparenz in der Frankfurter Politik wichtig?

Dann kommt Yanki Pürsün von der FDP ins Spiel. Drückt der Schuh in Fragen von Mieten und Wohnen? Dann bietet Mike Josef (SPD) besonders plakativ Lösungen an. Uwe Becker von der CDU hat die Autofahrer für sich entdeckt, die er in der Verkehrspolitik nicht marginalisiert sehen will. Natürlich sind die einzelnen Positionen differenzierter: Die Wahlhelfer im Internet, die Programme, Themen und Präferenzen sortieren, geben einen tieferen Überblick, auch auf FAZ.NET.

Sicher ist, dass das Interesse der Bürger an den Kandidaten viel größer ist als in der langweiligen vorangegangenen Oberbürgermeisterwahl, was sich an den zahlreichen Podiumsdiskussionen ablesen lässt, die alle Bewerber in den vergangenen Wochen bestreiten mussten. Das ist gut. Denn eine Wahl zum Oberbürgermeister ist eine Personenwahl.

Auch damit verbinden sich Fragen, die sich die Wähler beantworten müssen: Welcher Kandidat vermittelt die meiste Begeisterung für das Amt? Ganz besonders wichtig: Wem ist es ob seiner Persönlichkeit gegeben, das im Römer regierende, bunte Parteienbündnis aus Grünen, SPD, FDP und Volt so zu moderieren, dass am Ende auch die Dinge herauskommen, die man dem Wähler versprochen hat?

Es lässt sich argumentieren, dass dies leichter wird, wenn der Sieger aus einer Partei des Römerbündnisses kommt. Aber es ist auch nicht ausgeschlossen, dass noch viel mehr Schwung entsteht, wenn der Oberbürgermeister von einer Oppositionspartei wie der CDU gestellt wird: Weil sich dann alle aus ihren Komfortzonen bewegen müssen, um den Wählern das von ihnen Bestellte auch zu liefern. Durch Reibung geht keine Energie verloren, sagt der Physiker.

Ein Signal setzen

Natürlich spielen auch taktische Überlegungen eine Rolle: Kann man es sich leisten, im ersten Wahlgang für einen Kandidaten zu stimmen, der in der Stichwahl nach menschlichem Ermessen keine Chance hat? Ja, das kann man. An der richtigen Stelle ist das Kreuz dann ein Signal für erhoffte Veränderungen, um die sich letztlich auch die Sieger kümmern sollen, siehe zum Beispiel das Thema Transparenzregister. Man kann es dann nicht, wenn man sich längst für einen Namen entschieden hat, der am Ende wirklich siegen soll. Um diesen Punkt kreisen kurz vor dem Wahltag viele Spekulationen: Wie viele Wähler sind tatsächlich bis heute unentschieden? Gar ein Drittel?

Einer Umfrage, die es vor dem Wahlgang gab, sollte man nicht allzu viel Wert beimessen, denn hier wurde noch nicht einmal die Methodik veröffentlicht und „repräsentativ“ darf man so eine Umfrage schnell nennen. In der Tendenz dürften Becker und Josef nach allen Erwartungen aber in der Tat solide abschneiden, bei den Grünen ist es nicht auszuschließen, dass die Entscheidung für die Kandidatin zu sehr mit dem Kopf und zu wenig mit dem Herz gefallen ist. Aber das ist Spekulation und bleibt es bis zum Wahlabend.





Hilfreich ist es immer, als Wähler nicht Dinge zu erwarten, die ein Oberbürgermeister gar nicht erledigen kann. Wer ernsthaft die SUV genannten Autos verboten sehen möchte, die wegen der hohen Nachfrage durch die Menschen aus vielen offenbar ganz objektiven und subjektiven Gründen grandiose Absatzzahlen erreichen,dem wird das mit keinem Kandidaten gelingen.

Man wird aber ein Angebot finden, das dem Geiste großer Einschränkungen für diese Autofahrer am nächsten kommt. Und das Gegenteil ist auch möglich. Denn alle Kandidaten sind auf der Suche nach einem neuen Verkehrskonzept, bis hin zum Tunnel am Main, den nur der Kandidat der CDU will, ein Vorhaben, das es ähnlich in Düsseldorf gibt und über das sich die Düsseldorfer seit Jahrzehnten freuen.

Wen würden Sie wählen? Am 5. März 2023 findet die Oberbürgermeisterwahl in Frankfurt am Main statt. Vergleichen Sie die Antworten der Kandidaten mit Ihren Standpunkten. Zum Wahlkompass

Widerspruch zum Neubau von Oper und Schauspiel wird man bei allen favorisierten Kandidaten höchstens graduell finden. Finanzieren kann die Stadt das alles mit einer starken Wirtschaft am besten, von der man nicht nur deshalb etwas verstehen sollte. Und in den Stadtsäckel zahlen auch Neubauten ein, die aber gerne mehr Wohnungen herbeischaffen könnten als bisher, um noch einige Fragen von Lesern aus dem F.A.Z.-Bürgergespräch zur Wahl aufzugreifen. Alles klar? Dann auf zu den Wahlen.