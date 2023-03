Die Frankfurter bestimmen in der Stichwahl zwischen Uwe Becker und Mike Josef ihr neues Stadtoberhaupt. In den Wahllokalen scheint wenig los, Manche vermissen die Wahloptionen des ersten Durchgangs.

Als Paul-Gerhard Lemcke den zwanzigsten Strich auf seiner Liste macht, ist es kurz vor elf. „Wenn wir absehen, dass wir unter 50 Wählern bleiben, müssen wir das melden – dann werden wir mit den anderen Wahllokalen zusammengelegt“, sagt der Wahlvorstand von Bezirk 170-02 im Westend-Süd. Er und sein Team haben auch schon vor drei Wochen im Goethe-Gymnasium Stimmzettel ausgegeben, Wahllisten abgehakt und auf einem Zettel eine Strichliste geführt, wie viele Frankfurter von ihrem Recht Gebrauch gemacht haben, den nächsten Oberbürgermeister zu bestimmen.

Theresa Weiß Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge



In der ersten Runde sah es anders aus als zur Stichwahl an diesem Sonntag: „Wir hatten bei der Hauptwahl 300 Wähler hier plus 370 Briefwähler aus dem Bezirk“, sagt Lemcke. Die Wahlbeteiligung habe mit mehr als 50 Prozent über dem Schnitt der Stadt von gut 40 Prozent gelegen. Im ersten Wahlgang entschied Uwe Becker das Westend-Süd deutlich für sich: 47,4 Prozent holte der CDU-Kandidat. SPD-Kandidat Mike Josef lag abgeschlagen mit 17,9 Prozent hinter ihm und Manuela Rottmann (Die Grünen). Wenn diesmal weniger Menschen in dieser CDU-Hochburg zur Wahl gehen, könnte sich das ungünstig für Becker auswirken.

Resignieren die Grünen-Wähler

Dass die Wahlbeteiligung in der zweiten Runde sinkt, ist nicht neu. In der Stichwahl zwischen CDU-Bewerberin Bernadette Weyland und dem damaligen Amtsinhaber und SPD-Politiker Peter Feldmann lag sie 2018 bei 30,2 Prozent – dem niedrigsten Wert für eine solche Wahl in Frankfurt überhaupt. Mancher hat keine Lust, sich noch mal zur Urne zu begeben, andere können mit den eingeschränkten Optionen nichts mehr anfangen – das ist auch an diesem Sonntag so. „Ich habe vor drei Wochen Rottmann gewählt“, sagt etwa eine junge Frau aus dem Nordend-Ost. Jetzt sei sie unsicher, wem sie ihre Stimme geben soll – sie hadert noch mit sich, ob sie überhaupt zur Wahl gehen werde.

Wenn viele Grünen-Wähler resignieren, könnte das Josefs Ergebnis negativ beeinflussen. Dabei haben die Grünen durch ihre Fraktion im Römer sogar eine Wahlempfehlung ausgesprochen. In der Stichwahl 2018 spielte die grüne Wählerschaft eine Rolle: Wie die Wahlstatistik ausweist, wanderten damals 10.000 Grünen-Wähler ins Lager der Nichtwähler.

Mehr zum Thema 1/

Auch Paul-Gerhard Lemcke aus dem Wahllokal im Westend denkt, dass viele zu Hause bleiben. „Es macht den Leuten vielleicht nicht mehr so viel Spaß, wenn sie den Bahnbabo nicht mehr wählen können“, sagt der bald 80 Jahre alte Wahlvorstand mit einem Zwinkern. Der Regen an diesem Vormittag tue ein Übriges. Nebenan in Wahllokal 170-03 dachten die Wahlhelfer morgens, dass die Wähler vergessen haben müssten, die Uhr auf die Sommerzeit umzustellen – in der ersten Stunde kam kein einziger. Traditionell gehen die Menschen aber sowieso häufiger nachmittags zur Urne. Wer aber gleich morgens kam, war die älteste Wählerin des Bezirks, eine 92 Jahre alte Dame, erzählt eine Wahlhelferin.

Die Beobachtung deckt sich mit einem anderen statistischen Befund: Wählen gehen vor allem die Älteren. So berichtet am Stichwahlsonntag ein Rentner in Bornheim, dass er extra einen Umweg gelaufen sei, um in seinem Wahllokal vorbeizugehen, während zwei jungen Frauen mit extrem langen künstlichen Wimpern etwas anderes sagen: „Nee, also wenn Bundeskanzlerwahl ist, gehen wir schon. Aber Hessen, das interessiert uns nicht so.“ Für Mike Josef dürfte es entscheidend werden, wie viele junge Wähler sich zur Stichwahl begeben. Denn den klaren Sieg im ersten Wahlgang hatte Uwe Becker mit den Stimmen der Wähler errungen, die älter als 45 Jahre sind. Betrachtet man nur das Ergebnis der Jüngeren, würden Rottmann und Josef in der Stichwahl stehen.

Einer der beiden Stadtteile, den Josef für sich entscheiden konnte, ist Bornheim. Er holte dort knapp 30 Prozent der Stimmen, die Wahlbeteiligung im Stadtteil lag mit 46,3 Prozent gut sechs Prozentpunkte über dem städtischen Durchschnitt. Ob Josef es geschafft hat, seine Wähler dort noch einmal zur Urne zu bewegen? Im Wahllokal 272-03 in der Kirchnerschule gibt Wahlvorstand Eva Thiem um die Mittagszeit eine eher verhalten optimistische Einschätzung, was die Wahlbeteiligung angeht: In Präsenz waren zu dem Zeitpunkt etwa zehn Prozent der Wahlberechtigten da. Hinzu kommen aber noch Briefwähler, ein gutes Drittel der Wahlberechtigten.