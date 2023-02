Manchmal führt eine Information in die Irre. Ge­burtsort Bad Homburg, das scheint zu einem Kandidaten der CDU zu passen. Die Nachbarstadt steht für Kurpark, Villen, Bürgerlichkeit. Dass Uwe Becker dort 1969 zur Welt gekommen ist, lag jedoch allein am dortigen Kreiskrankenhaus. Gewohnt hat die Familie in der damals noch selbständigen Gemeinde Nieder-Eschbach. Beckers Vater war Fräser in der Kohlebürsten-Fabrik in Kalbach. Als Arbeiter gab es für ihn politisch nur die Sozialdemokratie. „Wenn er zum Wählen ins Wahllokal in der Grundschule gegangen ist, hatte ich ein SPD-Fähnchen dabei“, erzählt Uwe Becker, der am Sonntag für die CDU neuer Oberbürgermeister von Frankfurt werden will.

Bernhard Biener Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung Folgen Ich folge

Der Kandidat steht auf dem Kleinfeld des Sportplatzes Nieder-Eschbach. „Hier haben wir im Sommer oft trainiert.“ Becker war Handballer und beim Pfingstturnier wurde statt in der Halle auf dem großen Aschenplatz gespielt. „Da gab es aufgeschürfte Knie.“ Handball ist ein körperbetontes Spiel. Becker hebt als prägendes Element zwar lieber den Teamgeist hervor. Außerdem habe er im Sport als 16 Jahre alter Trainer sein gesellschaftliches Engagement begonnen.

Aber dennoch: Wer sich beim Fallwurf zwischen den Spielern der anderen Mannschaft durchsetzt, hat keine Scheu vor dem Gegner. Auch nicht dem politischen. Das beweist die erste Erwähnung des heutigen Oberbürgermeisterkandidaten in der F.A.Z., es war im Jahr 1989. Die Nieder-Eschbacher Grünen hatten dem Abiturienten Uwe Becker Hausverbot für alle ihre Veranstaltungen erteilt. In Leserbriefen im örtlichen Anzeigenblatt habe Junge-Union-Mitglied Becker die Grünen in die Nähe der Terroristen der RAF gestellt, so die Begründung für den Parteitagsbeschluss. Als Zuschauer habe er jede Aussage mitgeschrieben und sie hinterher für „Wortverdrehungen“ genutzt.

Hausverbot bei den Grünen

Becker lächelt, als er an die Episode erinnert wird. „Das ist sehr weit weg.“ Und ergänzt: „2001 habe ich dann als Fraktionsvorsitzender über die erste schwarz-grüne Koalition in Frankfurt verhandelt.“ Das seien aber andere Grüne gewesen als 1989. Politik hat ihn früh interessiert. Das mag an der familiären Prägung liegen. Der Sportplatz und das Freibad daneben liegen an der Heinrich-Becker-Straße. Der Großonkel war sozialdemokratischer Bürgermeister des Ortes und ließ 1930 als Beschäftigungsprogramm für die vielen Arbeitslosen die Grube des Schwimmbads ausheben. Im Haus von Uwe Becker schauten die Eltern nacheinander die Nachrichten in allen Fernsehsendern – das waren damals drei. „Ich wusste, was in der Welt passiert.“ In einem Aufsatz in der vierten Klasse schrieb er 1979 über das, was er einmal erreichen möchte: dass die Russen aus Afghanistan abziehen.

Mehr zum Thema 1/

Die Annäherung der SPD an die Grünen brachte Becker zur Jungen Union und zur CDU. Dort zählt der Katholik als Mitglied der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft zum sozialpolitischen Flügel. Ob als Stadtbezirksvorsitzender in Nieder-Eschbach, Fraktionsvorsitzender im Ortsbeirat, 1995 als Stadtverordneter und schließlich 2001 als Vorsitzender der CDU-Fraktion im Römer: Immer war Uwe Becker der Jüngste im Amt. Mit 36 Jahren wurde er Sozial- und Sportdezernent. Der Bankkaufmann hatte die Politik schon zwei Jahre vorher zum Hauptberuf gemacht, als er die Geschäftsführung der Fraktion übernahm.

Seine Frau Kerstin lernte Becker auf der Bankakademie kennen. Die Eltern von inzwischen erwachsenen Zwillingen leben auch heute noch in Nieder-Eschbach. Für Becker kein Nachteil: „Hier draußen sehen viele kritisch auf ,die im Römer‘. Wir dürfen die Menschen nicht aus dem Blick verlieren.“

Das für Becker häufig genutzte Adjektiv „bodenständig“ rührt nicht nur von dieser Heimatverbundenheit her, sondern auch von seiner Art. Dass er kein „Showmaster“ ist, würden Beckers Parteifreunde auch so bestätigen. Was im Wahlkampf allerdings auffällt, ist die Bestimmtheit, mit der er auftritt. Der CDU-Kandidat muss bei Fragen nicht lange überlegen, spricht mit fester Stimme und kann ohne Spickzettel eine halbe Stunde lang sein Programm vorstellen. In solchen Situationen zahlt sich aus, dass Becker lange im politischen Geschäft Frankfurts ist. 2007 wurde er Stadtkämmerer und kümmerte sich um die Finanzen, bis zu seiner Abwahl durch die neue Viererkoalition aus Grünen, SPD, FDP und Volt vor anderthalb Jahren. Die Erwartung, wenigstens mehr Zeit für die Familie zu haben, hielt nur kurz. Becker wurde hessischer Staatssekretär für Europaangelegenheiten und ist deshalb regelmäßig in Brüssel. Schon 2019 war er Antisemitismusbeauftragter der Landesregierung geworden.

Wen würden Sie wählen? Am 5. März 2023 findet die Oberbürgermeisterwahl in Frankfurt am Main statt. Vergleichen Sie die Antworten der Kandidaten mit Ihren Standpunkten. Zum Wahlkompass

Der erzwungene Abschied als Ergebnis der jüngsten Kommunalwahl ist Becker nicht leichtgefallen. Aber er weiß, dass Unwägbarkeiten zur Politik gehören. Vor zehn Jahren schlug Petra Roth zu seiner Enttäuschung nicht ihn, sondern Boris Rhein als CDU-Kandidaten für ihre Nachfolge vor. „Damit bin ich im Reinen“, sagt er heute. Vor fünf Jahren nicht anzutreten sei wiederum seine eigene Entscheidung gewesen. Als Parteivorsitzender schlug er Bernadette Weyland vor. „Ich wollte den größtmöglichen Kontrast zu Peter Feldmann.“ Als dessen Stellvertreter sei ihm eine Kandidatur unpassend erschienen.

Ein Kontrast zum abgewählten Oberbürgermeister ist Becker von Wesen und Auftreten allerdings auch selbst. Jetzt will er seinen alten Traum verwirklichen. Für die Oberbürgermeisterwahl hat er alles auf eine Karte gesetzt und den Parteivorsitz abgegeben. „Ich brenne für die Politik“, sagt der 53 Jahre alte Kandidat, das gelte unabhängig vom Wahlausgang. Eines kann er, der in seiner Partei so oft vorne dran war, übrigens nicht mehr werden: der jüngste Oberbürgermeister Frankfurts. Den Titel hält Andreas von Schoeler (SPD) mit 42 Jahren.