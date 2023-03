Wenn man Matthias Maurer zuhört, möchte man wieder Kind sein. Alle Möglichkeiten noch vor sich haben. Begreifen, was es bedeutet, große Träume zu haben, von denen sich hoffentlich viele erfüllen. Wer, wenn nicht ein Astronaut, der die Erde in all seiner Schönheit von „ganz weit oben“ gesehen hat, könnte besser erklären, was für ein Gefühl es ist, über sich selbst hinauszuwachsen und Dinge zu erreichen, die als Kind tatsächlich als vor allem eines erschienen: unerreichbar.

Dabei ist Maurer vor allem auch Realist. Das hört man heraus, wenn er, wie am Freitag beim F.A.Z.-Kongress mit Herausgeber Carsten Knop und dem hessischen Ministerpräsidenten Boris Rhein (CDU) über seine Arbeit und vor allem den Nutzen der Raumfahrt spricht: über die Notwendigkeit von Satelliten, ohne die vieles auf der Erde gar nicht mehr funktionieren würde. Und über Missionen zum Mond, zum Jupiter und zum Mars, um zu lernen, was wir auf der Erde besser machen können, damit der Planet noch möglichst lange fortbesteht.

Jeder, der ins All fliegt – ob als Astronaut oder als Tourist, sei „ein Botschafter der Erde“, wie er sagt. Es gehe vor allem darum, klug mit dem erworbenen Wissen umzugehen. Deshalb brauche Europa eine starke Raumfahrt. Die Politik müsse handeln, um genau das zu ermöglichen. „Wir haben die Möglichkeit, entweder Zuschauer zu sein – oder Leader.“ Es müssten nun die richtigen Weichen gestellt werden, auch wenn es sich erst in vielen Jahren auszahlen werde. Damit brachte Maurer auch den Titel der Veranstaltung auf den Punkt: „Wie wir noch Großes erreichen – und warum es nötig ist“.

Rhein: Es fehlt der Glaube an den Fortschritt

In Boris Rhein hat er einen Unterstützer gefunden. Der CDU-Politiker hatte schon vor einiger Zeit angekündigt, er wolle Hessen voranbringen als Zentrum der Raumfahrt. Etwa hundert Unternehmen und 50 Lehrstühle mit Bezug zur Raumfahrt gebe es schon in Hessen, sagt Rhein. Das gelte es auszubauen. Dafür brauche es aber auch ein gesamtgesellschaftliches Umdenken hin zu einer neu entdeckten Begeisterung für das, was Deutschland schon immer ausgemacht habe: der Glaube an den Fortschritt bestehender Technologie. Nur daraus könne Neues erwachsen.

Rhein appelliert an junge Menschen, „an den Fortschritt zu glauben und sich nicht in Dystopien zu verlieren“. Maurer beschreibt es mit folgenden Worten: Jeder könne Astronaut sein, „es gibt nur zu wenig Möglichkeiten, da hochzufliegen“. Jugendlichen sage er deshalb: Man könne viel mehr erreichen, als man sich selber zutraue. „Macht was draus und nehmt es selber in die Hand.“

Wie nah die Probleme der Welt sind, sogar im All, das beschreibt Maurer jedoch auch. Die Erde, sagt er, sei ein großes Raumschiff, „das nur funktionieren kann, wenn die Besatzung an einem Strang zieht“. Mit Ausbruch des Ukrainekriegs, den er gemeinsam mit russischen und ukrainischen Astronauten aus dem All verfolgte, habe er erleben müssen, wie Menschen aufeinander schießen, sich töten. Da sei für ihn „sprichwörtlich die Welt zusammengebrochen“.

Die Me­tropolen dieser Welt sehe man hell erleuchtet, auch die Ukraine habe immer gestrahlt. Als der Krieg ausgebrochen sei, „war plötzlich alles schwarz“. Auch dann sieht er sich wieder als Botschafter – diesmal für den Frieden. Das eint ihn mit dem Politiker Rhein. Es sei auch aus diesem Grund wichtig, dass es die Raumfahrt gebe. Und Hessen soll der Motor sein.