Sucht man im Internet nach den Begriffen „Courmayeur“ und „nachhaltig“, erscheinen T-Shirts aus Biobaumwolle, die wie der Ort im Aostatal heißen. Auch auf der Website courmayeurmontblanc.it bekommt man so gut wie keinen Hinweis auf Klima- oder Umweltziele. Dabei ist die italienische Wintersport-Destination für ein Skigebiet überdurchschnittlich umweltfreundlich: Im Sommer sperrt sie konsequent die Hochtäler für Wanderer, die Schutzhütten sind aus ökologischen Modulen gebaut, und die Seilbahn fährt mit erneuerbarer Energie auf den Montblanc, der hier Monte Bianco heißt. Aus diesem Grund hat die „New York Times“ vor einem Jahr Courmayeur unter die 52 sehenswertesten nachhaltigen Reiseziele der Welt gewählt.

Courmayeur hat eines der acht höchstgelegenen Skigebiete der Alpen. Keines davon liegt in Österreich oder Deutschland. Erst auf Platz 9 und 10 folgen Pitztal und Ötztal. Gegen Zermatt, Chamonix, Saas-Fee, La Grave, Les 2 Alpes, Tignes und Val d’Isère, die alle in Frankreich, Italien und in der Schweiz liegen, haben die Ostalpen höhenmäßig keine Chance. Die Gebiete in den Westalpen liegen über 3000 Meter Höhe und bekommen mehr Schnee als Gebiete unter 2000 Meter Höhe. Und wenn man in die Zukunft des Wintertourismus blickt, dann wird sich das natürliche Skivergnügen bald auf deutlich weniger Orte mit ausreichend verlässlicher Schneesituation beschränken. Nur: Wird der Skisport dadurch auch nachhaltiger?