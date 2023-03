Aktualisiert am

Geschützt vor den Zumutungen der Großstadt, empfängt das Maansoor Hotel seine Gäste hinter Mauern und einer Sicherheitsschleuse. Dahinter wartet ein Arrangement aus Bungalows, Konferenzzentrum, ambitioniertem Rasen und kalten Getränken. Im Café wartet Mustafa Ismail. Ob sein Somaliland den Gast gut empfangen habe, erkundigt sich der Diplomat, steht zur Begrüßung auf und blinzelt aus blauen Augen in die Mittagssonne.

Auch Ismail ist zu Besuch, wohnt eigentlich in Göttingen und ist Repräsentant seiner Heimat in Deutschland. Botschafter darf er sich nicht nennen, denn Berlin erkennt Somaliland nicht als unabhängigen Staat an. „Solange wir uns anerkennen, ist es doch zweitrangig, ob andere das akzeptieren“, winkt Ismail ab. Überhaupt, die Menschen hier seien geduldig. „Ohne Hoffnung könnte das alles doch nicht existieren.“