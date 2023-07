Oppenheimer – egal wie man den Namen ausspricht: Jeder weiß, dass ein Oppenheimer ein Jude ist. Mit diesem Satz macht der wohl berühmteste Träger dieses Namens, der Physiker J. Robert Oppenheimer, in dem zurzeit in den Kinos laufenden Hollywoodfilm „Oppenheimer“ einen Gesprächspartner auf die antisemitischen Gefühle in der Bevölkerung aufmerksam, die auch damals in Amerika anzutreffen waren. In der Tat ist Oppen­heimer der Name eines jüdischen Geschlechts, das seine Wurzeln im rheinhessischen Weinstädtchen Oppenheim hat. Dort hatte sich schon früh im zehnten Jahrhundert eine jüdische Gemeinde herausgebildet, deren Mitglieder sich, wie es ­damals unter Juden oft üblich war, den Namen ihres Wohnorts als Beinamen gaben.

Stammvater des Geschlechts der Oppenheimer war Lewe Oppenheimer, oft auch Leo, Leib oder Löw genannt. Von ihm stammt auf verschlungene und heute nicht mehr genau nachvollziehbare Weise Robert Oppenheimer ab, der während des Zweiten Weltkriegs als Schöpfer der Atombombe die Welt in das neue Zeitalter der atomaren Bedrohung geführt hat. ­Robert Oppenheimers Familie war nicht reich wie etwa der aus der Frankfurter ­Linie stammende Hertz Salomon Oppenheim – ihm fehlte schon die Namens­endung „er“ –, der 1789 ein Wechsel- und Kommissionsgeschäft gründete, das sich zum mächtigen Bankhaus Oppenheim, später Sal Oppenheim, entwickelte.