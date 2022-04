Offener Brief an Steinmeier : Halten Sie Wort!

Sehr geehrter Herr Bundespräsident,

der Vernichtungskrieg Russlands gegen die Ukraine hat alle Ukrainerinnen und Ukrainer aus dem normalen Leben gerissen. Meine Freunde sind Filmemacherinnen, Übersetzer, Umweltschützerinnen, Ingenieure, Wissenschaftlerinnen. Heute verteidigen sie ihr Land als Soldaten oder Freiwillige. Alle sind im Einsatz gegen die russische Aggression. Ich bin es nicht gewohnt, einen offenen Brief an einen Bundespräsidenten zu schreiben. Die unvorstellbare Gewalt, mit der die russische Armee in der Ukraine vorgeht, zwingt mich dazu, aus Verzweiflung alles zu wagen, was in meiner Kraft liegt.

Ich verstehe die Empörung vieler meiner Mitbürger, die mehr Unterstützung von Deutschland erwartet haben. Man möchte verstummen, man möchte schreien, wenn man um Hilfe für schutzlose Menschen ringt und sie nicht bekommt. Ich wende mich an Sie, Herr Bundespräsident: Finden Sie Worte für die Ukrainerinnen und Ukrainer, für die Deutschen, für die Menschen in Europa. Wie konnte es zu diesem Krieg kommen? Was hat deutsche Politik, was haben Sie falsch gemacht, was kann und muss Deutschland jetzt tun? Stellen Sie sich schwere Fragen, geben Sie überfällige Antworten. Sie könnten Menschenleben retten. Wenn Sie den Deutschen klarmachen, dass in der Ukraine jetzt auch für ihr Leben in Freiheit, für den Frieden in Europa gekämpft wird. Doch dafür braucht man Waffen. Es geht nicht anders.

Vor einem halben Jahr durfte ich Sie in meine Heimatstadt Kiew anlässlich des 80. Jahrestages der Massenmorde von Babyn Jar begleiten, an den Ort der schlimmsten Massaker gegen die Juden, von Deutschen verübt. Wir waren auf dieser Reise auch in dem kleinen, nicht einmal allen Ukrainern bekannten Ort Korjukiwka, in dem die Wehrmacht 1943 fast alle 7000 Bewohner ermordet hat. Ich war beeindruckt davon, wie Sie dort mit Schülern und Lehrern gesprochen, wie Sie einfache, ergreifende Worte gefunden haben. Wo ist diese Menschlichkeit jetzt, in den Tagen, in denen erneut Tausende friedliche Menschen in der Ukraine ermordet werden? Sie haben vor nur sechs Monaten in einer bewegenden Rede in Babyn Jar Präsident Wolodymyr Selenskyj versichert: „Umso dankbarer bin ich für das gemeinsame Fundament, zu dem wir uns bekennen: das Völkerrecht und die Menschenwürde, die Freiheit der Völker in politischer Selbstbestimmung und territorialer Integrität, ein friedliches und sicheres Europa. Auf diesem Fundament stehen wir, und wir müssen es schützen – auch das gehört zur Verantwortung vor unserer Geschichte.“

Sie haben den Schutz territorialer Integrität in Europa sehr klar als Teil der Verantwortung vor der deutschen Geschichte anerkannt. Dies war ein Meilenstein in den Beziehungen zwischen der Ukraine und Deutschland. Nehmen Sie diese Verantwortung in diesen Wochen wirklich wahr? Wir wünschen uns, ja wir erwarten, dass Deutschland und auch Sie Wort halten angesichts des russischen Vernichtungskrieges gegen unser Land. Die Unterstützung in großen Teilen der deutschen Bevölkerung ist beeindruckend. Viele Politiker haben ihre Solidarität mit der Ukraine artikuliert. Sanktionen sind verschärft, Militär- und Wirtschaftshilfen auf den Weg gebracht worden. Auf keinen Fall möchten die Ukrainer als undankbar erscheinen. Aber wenn Sie Ihren Satz von der Verantwortung vor der deutschen Geschichte ernst gemeint haben, muss Deutschland mehr tun. Viel mehr. Und Sie können diese Situation beeinflussen.