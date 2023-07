Das Spannungsverhältnis zwischen Stadt und Land wird im politischen Diskurs zunehmend als unüberbrückbarer Gegensatz beschrieben. Ländliche Politiker suggerieren, Städter verstünden in der Aus­einan­dersetzung über nachhaltigere Lebens­formen nicht die Nöte der Menschen auf dem Land, für die das Fahrrad und der öffentliche Verkehr keine Lösung sein könnten. Als Rotwein schlürfende Snobs bezeichnete der stellvertretende bayerische Ministerpräsident Hubert Aiwanger nach seinem umstrittenen Auftritt auf einer Protestveranstaltung in Erding Politiker aus dem urbanen Milieu – als erfreuten sich nicht auch Landbewohner guter Tropfen.

Philipp Krohn Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Menschen und Wirtschaft“. Folgen Ich folge



In der Popmusik ist das Spannungsverhältnis alles andere als unüberbrückbar. Es ist ein stetiger Quell der Kreativität. Elvis Presley kam aus dem Provinznest Tupelo, B. B. King aus Berclair, beides Mississippi, Johnny Cash wuchs in dem Kaff Kingsland in Arkansas auf. Alle drei brachten Ideen vom Land mit und probierten sie in Memphis aus, einer der wichtigsten Musikmetropolen des Pop. Erst hier, wo kulturelle Strömungen aus vier Himmelsrichtungen zusammenliefen, konnten sie ihren Stil verfeinern, traten in Wettbewerb mit anderen Talenten und fanden durch Plattenlabels und lokale Radiosender Wege, ihre Musik zu verbreiten.