Gewalt in Amerika : Ein anderes Recht für Polizisten

Polizisten nehmen einen Protestierenden in der Nähe des Weißen Hauses fest. Seit Ende Mai kommt es vielerorts in Amerika zu Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt. Bild: Stephen Voss/Redux/laif

Die Forderung ist klar: Die amerikanische Polizei soll weniger Leute erschießen oder anderweitig umbringen, speziell wenn diese unbewaffnet sind, ungefährlich sind oder nichts angestellt haben. Doch das Problem beginnt mit der Statistik selbst. Es gibt keine offizielle Datenbank, die die Todesfälle durch die Polizei dokumentiert. Die „Washington Post“ fand heraus, dass die über das ganze Land verteilten 18.000 Polizeibehörden der Sicherheitsbehörde FBI ihre Daten nur recht sporadisch übermitteln, zumal die Mitwirkung am Meldeverfahren freiwillig ist.

Als im Jahr 2014 der unbewaffnete Schwarze Michael Brown in Ferguson im Bundesstaat Missouri von Polizisten erschossen wurde, begann die „Washington Post“ deshalb eine eigene Datenbank aus Polizeimeldungen, Statistiken und Zeitungsberichten aufzubauen. Sie zeigt, dass Polizisten in den Vereinigten Staaten jedes Jahr rund 1000 Personen töten. Andere Organisationen kommen sogar zu etwas höheren Zahlen zwischen 1100 und 1300 im Jahr.

Ein anderes Recht als für Zivilisten

Doch schon 1000 ist viel. In keinem Industrieland der Erde werden auch nur annähernd so viele Menschen von der Polizei umgebracht, selbst wenn man die Bevölkerungsgröße berücksichtigt. Die Zahlen für Deutschland schwanken zwischen acht und elf Menschen im Jahr während der jüngsten Dekade.

Die hohe Zahl an Erschießungen bedeutet allerdings nicht zwingend, dass die amerikanischen Polizisten Gesetze verletzen oder unangemessen handeln. Tatsächlich sind Verfahren gegen Polizisten selten. Zwischen Anfang 2013 und Mitte 2016 seien rund 4000 Menschen durch Polizeigewalt umgekommen, rechnet Campaign Zero vor, eine Organisation, die die Polizeigewalt minimieren will. Nach Ermittlung ihrer Rechercheure kam es in dieser Zeitspanne nur in 85 Fällen zur Anklage und in gerade einmal sechs Fällen zu einer Verurteilung.

Die eine Deutung der niedrigen Verurteilungsquote lautet, dass der Rest sich nichts zuschulden hat kommen lassen. Die alternative Interpretation besagt, dass die Polizisten von einem speziellen Rechtssystem geschützt werden, das selbst Wiederholungstäter deckt und generell Beamte, die exzessive Gewalt angewendet haben, nicht zur Rechenschaft zieht. Ältere Evaluationen der Polizei von New York, Cleveland, Chicago und Ferguson deuten in die Richtung.

Das ist ein guter Moment, das Scheinwerferlicht auf die Polizeigewerkschaften zu richten. Campaign Zero hat die Tarifverträge der Polizeigewerkschaften von 81 der 100 größten Städte der Vereinigten Staaten und zusätzlich die Polizeiverfassungen aller 15 Bundesstaaten, die solche Regelwerke erlassen haben, untersucht. Das Ergebnis zeigt Konturen eines komplexen Systems, das die Polizeiführung und zivile Institutionen daran hindert, Polizisten zur Rechenschaft zu ziehen. Anders ausgedrückt: Für sie gilt ein anderes Recht als für Zivilisten. In 50 der 81 Großstädte limitieren die Tarifverträge Verhöre, indem sie die Zeitdauer eines Verhörs, den Kreis der Befrager, den Fragenkatalog und den Zeitpunkt der Befragung beschränken. In Louisiana können Polizisten bis zu 30 Tage Aufschub erwirken, bevor sie verhört werden, obwohl doch in der normalen Polizeiarbeit schnelle Ermittlungen der Schlüssel zum Erfolg sind. Zivilisten genießen dieses Privileg deshalb nicht, sie können auch nicht Zeitpunkt und Dauer der Befragung bestimmen.